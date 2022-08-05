Медики предупредили о развитии слепоты у заболевших оспой обезьян «Известия»: заболевание оспой обезьян несёт риски развития слепоты

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В результате осложнений каждый десятый заболевший оспой обезьян теряет зрение. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику египетских учёных. Также эти данные подтвердили специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

При инфицировании глаз есть риск того, что разовьётся воспаление роговицы (кератит), что приведёт к её помутнению, изъязвлению и в последующем — к рубцеванию, а в итоге — к необратимой потере зрения, — рассказала директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По данным египетских ученых, где вспышка оспы обезьян происходит не впервые, слепота может быть вызвана также воспалением роговицы, вероятным последствием заражения этим вирусом. Потеря зрения наблюдается у каждого десятого инфицированного. Каждый пятый начинает испытывать светобоязнь, у каждого третьего развивается конъюнктивит. Также специалисты из Университета Танта отметили у 17% инфицированных развитие очаговых поражений конъюнктивы, у 7,5% — кератит, а у 4% — изъязвление роговицы.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передаётся людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.