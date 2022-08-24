МЧС оценило обстановку с лесными пожарами во Владимирской области МЧС России: крупных пожаров на территории Владимирской области нет

Фото: мчс России

Пожароопасная обстановка во Владимирской области находится под контролем, пожары под Рязанью в регион не приближаются, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. По данным ведомства, из-за смены направления ветра в регион приходит смог от возгораний в Рязанской области. Особо сильно запах гари ощущается в утренние часы.

Пожароопасная обстановка под контролем. Рязанские пожары к нам не приближаются. В утренние часы из-за изменения ветра наблюдались задымления, запах, к обеду уже все рассеивается. Крупных пожаров на территории Владимирской области нет, — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пока нельзя дать прогноз, как долго смог продержится во Владимирской области. По данным властей, рязанский пожар распространяется в сторону Шатурского района Московской области.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. В МЧС добавили, что в тушении пожаров задействованы 17 воздушных судов. К настоящему времени они в общей сложности сбросили на очаги возгораний свыше 15 тонн воды.

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросу о ликвидации природных пожаров заявил, что борьба с возгораниями проходит сложно. Глава государства сообщил, что для локализации пожаров необходимо привлекать больше ресурсов. Президент заметил, что общая площадь лесных пожаров в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом. Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко посетить регионы России, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и доложить о результатах.