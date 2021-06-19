«Маразм»: Аксёнов оценил реакцию Киева на наводнение в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал «маразмом» и бессильным злорадством реакцию политиков Украины на подтопление ряда регионов полуострова из-за стихии. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» он назвал подобное поведение Киева привычным.
Так Аксёнов
Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма, — подчеркнул Аксёнов.
Ранее стало известно, что Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за наводнения. В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году.