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«Маразм»: Аксёнов оценил реакцию Киева на наводнение в Крыму

23:49, 19 июня 2021
Сергей Аксёнов Сергей Аксёнов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал «маразмом» и бессильным злорадством реакцию политиков Украины на подтопление ряда регионов полуострова из-за стихии. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» он назвал подобное поведение Киева привычным.

Так Аксёнов отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу».

Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма, — подчеркнул Аксёнов.

Ранее стало известно, что Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация из-за наводнения. В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году.

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