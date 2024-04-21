Магнитные бури 22–28 апреля: тяжелая неделя, кому будет плохо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 22 по 28 апреля, может оказаться тяжелой для россиян, чувствительных к геомагнитным бурям. По прогнозам специалистов, люди, подверженные метеозависимости, особенно пожилые, должны быть готовы к возможному ухудшению самочувствия. Когда ждать сильных вспышек на Солнце и как пережить сложные дни — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь на следующей неделе?

Следующая неделя может быть тяжелой для метеозависимых людей. Как рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, сейчас Солнце повернуто активной стороной.

«Мы фиксируем много солнечных пятен, именно поэтому располагаем повышенным прогнозом по солнечным вспышкам, вплоть до очень сильных», — пояснил эксперт. По его словам, пока это нереализовавшийся сценарий, однако ученые фиксируют период повышенной солнечной активности.

Автор Telegram-канала «Метеочувствительность. Магнитные бури» Татиана Молосова также рассказала NEWS.ru, что сейчас на Солнце наблюдаются группы пятен, которые потенциально грозят очень сильными вспышками.

«Тревожная ситуация будет сохраняться в течение недели. Возможно, вспышки на Солнце произойдут уже в эти выходные, а спустя два-три дня плазма, выделившаяся из таких пятен, может достичь Земли», — пояснила Молосова. Таким образом, можно ожидать геомагнитного возмущения уже в начале недели, говорит она.

Молосова также заявила, что многие люди чувствуют солнечные вспышки. По этой причине у некоторых из них наблюдается ухудшение состояния за пару дней до наступления магнитной бури.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Именно поэтому стоит наблюдать как за вспышками, так и за магнитными бурями, чтобы выяснить, на что конкретно ваш организм больше реагирует», — отметила собеседница NEWS.ru.

Она подчеркнула, что магнитные бури сохранятся вплоть до конца следующей недели, будет меняться лишь их интенсивность.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», довольно сильную геомагнитную бурю можно ожидать уже в понедельник, 22 апреля. Скорее всего, она продолжится 24 апреля. После этого солнечная активность несколько стабилизируется. Однако передышка продлится только 25 и 26 апреля. К концу недели, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, произойдет новый всплеск. Вероятно усиление геомагнитного возмущения 27 и 28 апреля.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

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Терапевт Виктория Краснова подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека. Она нередко замечает подтверждения этому в своей практике.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются самые разные хронические заболевания», — отметила Краснова в разговоре с NEWS.ru.

Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, рекомендована умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет. Сон становится спокойнее и крепче.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам физика Андрея Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается, такие возмущения могут идти в течение суток.

Андрей Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У таких возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле частые магнитные бури. По его словам, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Я думаю, что будут происходить две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, ученые ожидают максимум солнечной активности в мае — июне. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года активность должна пойти на спад.

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