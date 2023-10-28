МАГАТЭ уведомили об атаке украинских беспилотников на Курскую АЭС

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Представителям МАГАТЭ известно о попытке Киева атаковать атомную электростанцию в Курской области, говорится на сайте организации. По словам гендиректора Рафаэля Гросси, происходящее говорит о том, что ситуация в сфере ядерной безопасности остается потенциально нестабильной. Он также заверил, что специалисты МАГАТЭ приложат все усилия для того, чтобы предотвратить ядерные аварии во время конфликта.

МАГАТЭ известно о российских сообщениях о трех беспилотных летательных аппаратах, обнаруженных в районе вблизи Курской атомной электростанции (КУНЭС) на юге Российской Федерации, один из которых взорвался, причинив незначительные повреждения фасаду здания, где хранится отработавшее ядерное топливо. Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на площадке КУНЭС не превышает установленных норм, — указано в релизе.

Министерство обороны РФ сообщало, что вечером 26 октября системой противовоздушной обороны был сбит украинский дрон в районе города Курчатова, расположенного рядом с Курской атомной электростанцией. Это стало второй попыткой ВСУ нанести ущерб российской инфраструктуре в регионе. В результате происшествия никто не пострадал.