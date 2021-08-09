Любовь Соболь покинула Россию после приговора

Бывший юрист ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь улетела из Москвы в Стамбул в субботу, 7 августа, несмотря на запрет из-за приговора суда. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область.

Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа, — сообщил источник телеканала.

Отмечается, что в Стамбуле Соболь совершит пересадку, куда именно она направляется, неизвестно.

Фигурантами дела также являются брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан иностранным агентом) Анастасия Васильева. По мнению следствия, они виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».