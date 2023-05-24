Квартиру Зеленских забрал Крым: что за жилье, кто еще лишился собственности Госсовет полуострова национализировал квартиру супруги президента Украины и собственность «врагов России»

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Так выглядит ЖК в Ялте, где находится квартира, принадлежавшая семье Зеленских

Семья президента Украины Владимира Зеленского лишилась квартиры в Ливадии. Решение о национализации имущества 24 мая принял Госсовет (парламент) Республики Крым. Депутаты также проголосовали за изъятие промышленных и коммерческих объектов других украинских политиков и олигархов, здание «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Симферополе. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что «Крым продолжает национализацию имущества врагов России». Это уже не первая волна огосударствления частной собственности на полуострове за последние годы. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как депутаты Крыма голосовали за национализацию

Крымский парламент принял решение о национализации на полуострове имущества семьи Зеленского и других «врагов России» днем в среду, 24 мая. В повестке дня этот вопрос шел под номером 47. По нему докладывал спикер парламента Владимир Константинов, что добавило обсуждению значимости.

Выступление спикера закончилось аплодисментами и единодушным голосованием всех 57 присутствовавших в зале депутатов за национализацию.

Фото: Государственный Совет Республики Крым Z Госсовет Республики Крым принял решение о национализации имущества украинских политиков и олигархов на полуострове

По словам Константинова, Госсовет Крыма расширил список недвижимости иностранных лиц 57 пунктами, подпадающими под национализацию. Спикер крымского парламента пояснил, что имеет в виду людей, которые «совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия».

Что конкретно национализировали

«Среди объектов — большое винодельческое производство ООО „Але-Виналь-Крым“. Предприятие функционирует со штатом 500 человек. Учредитель и собственник Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, входит в сотню богатейших людей Украины, активно поддерживает ВСУ», — сообщил спикер парламента.

Фото: shutterstock.com Среди объектов, которые были национализированы, назвали винодельню, которая принадлежала одному из самых богатых людей Украины

Константинов также назвал другие наиболее значимые объекты, подлежащие национализации. Среди них:

Торговые площади фирмы «Скай плаза» в Ялте, которые ныне сдаются в аренду. Их бенефициаром является экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

ЧАО «УКСНАБ» — завод по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования в Красноперекопске. На нем работают 500 человек. Бенефициар — крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной.

Объекты, связанные с «зеленной энергетикой», принадлежащие группе Solar. Ее доходы уходили в офшоры на Кипр. СМИ сообщали, что группа принадлежит братьям Андрею и Сергею Клюевым, но они это не подтверждают.

Детский лагерь «Кипарис» в Алуште. Принадлежит украинскому предприятию «Тяжавтотранс» в Днепропетровске.

Фото: lager_kiparis/vk.com Детский лагерь «Кипарис» в Алуште принадлежал украинскому предприятию «Тяжавтотранс» в Днепропетровске

Сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе «Семисотка и компания», связанное с окружением экс-главы МВД Украины, политика Арсена Авакова.

АО «Ялтинский хладокомбинат». Бенефициар — гражданин США Леон Зельдович. Хладокомбинат не функционирует, но сдаются в аренду складские помещения.

Здание бывшей торговой сети «Фуршет» в Симферополе, помещение в Ялте. Бенефициар — бизнесмен и депутат Киевского горсовета Игорь Баленко.

Чета Зеленских потеряла квартиру с видом на Черное море

Особое внимание председатель Госсовета Крыма уделил квартире в Ливадии, принадлежащей семье Владимира Зеленского.

«Среди объектов присутствует квартира нынешнего главаря преступного украинского режима Зеленского. Конечно, для него это не особая, смешная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч украинцев, наколядовал при этом себе в карман порядка $4 млрд. Крымские законодатели не могут остановить этот бизнес на пушечном мясе, но мы можем восстановить справедливость, вымести с территории нашего полуострова эту нечисть. В Крым им дорога только под конвоем, в наручниках, а апартаменты — исключительно в тюремных камерах», — эта фраза спикера Константинова сорвала аплодисменты депутатов.

По сообщению крымских СМИ, квартира в Ливадии была приобретена в апреле 2013 года супругой Владимира Зеленского Еленой. Речь идет о пентхаусе площадью 130 квадратных метров и 16 квадратах подземного паркинга. Квартира расположена в ЖК «Император» на улице Батурина, 44а, в 400 метрах от пляжа. На цокольном этаже ЖК находится паркинг, на крыше — зона отдыха с детским и взрослым бассейнами и баром.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости На цокольном этаже ЖК с «квартирой Зеленского» находится паркинг, на крыше — зона отдыха с детским и взрослым бассейнами и баром

Как ранее писал NEWS.ru, квартиры в доме отапливаются газом от собственной котельной. После воссоединения Крыма с Россией представители республиканской власти уверяли, что коммунальные счета и другие платежи за квартиру Зеленской оплачиваются в соответствии с российским законодательством.

На портале OnRealt трехкомнатную квартиру в этом доме площадью 67,7 метра с отделкой и мебелью прямо сейчас предлагают за 23 миллиона рублей. Эта квартира находится на третьем этаже, квартира Зеленской — на пятом.

Кому достанется квартира Елены Зеленской

Еще в марте нынешнего года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартиру Зеленских в поселке Ливадия надо передать малообеспеченным и многодетным семьям. С 24 мая она находится в муниципальной собственности.

В день заседания Госсовета Telegram-канал телекомпании «Крым 24» предложил онлайн-голосование по поводу судьбы квартиры Зеленских. На момент публикации этой статьи наибольшее число голосов (29%) собрал вариант «Продать и передать деньги на благотворительность», вариант «Создать в квартире Дворец пионеров» поддержали длишь 10% проголосовавших.

Как рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков, средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов, в том числе квартиры президента Украины Владимира Зеленского, пойдут на поддержку участников СВО и их семей.

Сколько уже национализировано объектов в Крыму

В апреле 2014 года в Крыму была создана Антитеррористическая комиссия, которую возглавил глава республики Сергей Аксенов. Среди прочих вопросов, она занималась и национализацией недвижимости на полуострове, вернувшегося в состав России. В те годы национализация коснулась в основном украинских государственных и муниципальных объектов, но не частных компаний.

В феврале нынешнего года председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отчитался, что за время работы комиссии национализировали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. «Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое», — заявил Константинов.

Судя по словам крымского спикера, эта работа была активизирована во время проведения СВО. Только в феврале депутаты Госсовета проголосовали за национализацию почти 500 объектов. Среди них были предприятия, банки и компании украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, Александра Ярославского, Нестора Шуфрича, Арсения Яценюка.

Фото: shutterstock.com Собственность олигарха Игоря Коломойского в Крыму была национализирована еще раньше

На сайте Госсовета были обнародованы названия национализированных объектов, среди которых кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте, принадлежавший экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, АО «Альминский завод строительных материалов», АО «Камыш-Бурунский Железорудный комбинат» олигарх Сергей Таруты.

Спикер Константинов заверил, что все национализированное имущество будет приватизировано через аукционы. Средства направят на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи СВО. Чуть позже Аксенов уточнил, что эти объекты будут выставлены на аукцион в июне 2023 года.

Национализацию предложили распространить на всю Россию

Национализация в Крыму проходит на основании местного, республиканского закона, рассказал NEWS.ru украинский политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Этот закон в принципе расходится с Конституцией РФ, из-за чего аналогичный закон на общероссийском уровне в свое время не был принят Госдумой. Экспертное заключение не позволило это сделать. Действовать можно только на основе законности — в том числе и вносить поправки в Конституцию», — отметил Царев.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает «национализацию имущества у врагов России». По словам Царева, это пожелание российского народа, поскольку эти люди «сделали все, чтобы сегодня лилась кровь украинцев и россиян».

Между тем у Коломойского, Порошенко, Яценюка и других олигархов собственность была не только в Крыму, она остается у них и на остальной территории России, включая Москву. Именно поэтому нужен федеральный закон о национализации после внесения необходимых изменений в Конституцию, пусть даже этот процесс окажется не быстрым, заключил Олег Царев.

Читайте также:

Аксенов отобрал квартиру у семьи Зеленского. Следующая — Ротару?

Военный эксперт объяснил появление дымовых завес над Крымским мостом

Что известно о квартире Зеленского в Крыму, куда хотят вселить многодетных