Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала NEWS.ru, что в вопросе горячего питания ошибки происходят из-за недобросовестности конкретного исполнителя, который «наживается на горячем питании для детей, работает на свой карман».
Это и коррупция, и личные выгоды конкретных людей на детском здоровье. Рано или поздно этих людей выведут на чистую воду, но здоровье детей уже пострадает. Следующий момент, с которым мы боролись весь прошлый год, и который меня особенно возмущал, это разные столы. Когда льготное питание и питание за деньги различалось по своему содержанию и по калорийности. Вот это, конечно, была беда. В нескольких регионах в нескольких школах удалось это выявить, и после принципиальных претензий решилась эта проблема. Отстранены были целые инфраструктуры — организации, которые занимались детским питанием. Теперь родителям можно не беспокоиться, — сообщила уполномоченный.
Ситуация с горячим питанием школьников должна улучшиться после заявлений президента России, сделанных им в ходе послания Федеральному собранию, отметила Кузнецова.
Мы много сил убили на то, чтобы выявить нарушения, бороться с ними в каждой конкретной школе и в целом по регионам. И сейчас одним решением дан ответ на тот запрос, который поступает от родителей школьников. Президент вначале сказал, насколько важно, какими будут наши дети, каким будет их здоровье. Тема с горячим питанием — принципиально важная в этом вопросе, основа здоровья, — заключила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил российским властям обеспечить бесплатное горячее питание во всех начальных школах с 1 сентября 2020 года.
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