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Как полагает глава Калининградской области Антон Алиханов, все предложенные президентом России в ходе послания Федеральному собранию меры можно воплотить в жизнь.

Нереализуемых задач точно нет. Нам очень важны все инициативы, с которыми выступил сегодня президент. Всё, что касается рождаемости, помощи родителям, чьи дети пошли в детский сад, в школу — это...