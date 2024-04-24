Культовый бренд одежды решил продать российский бизнес РИАН: компания Hugo Boss намерена продать российский бизнес Stockmann

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немецкий бренд одежды и аксессуаров Hugo Boss подтвердил, что продаст свой российский бизнес партнеру Stockmann, сообщает РИА Новости. В компании уточнили, что сделку еще должны согласовать в европейском надзорном органе.

Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России, — заявили в Hugo Boss.

Компания Hugo Boss была основана в 1923 году Хуго Фердинандом Боссом в Метцингене. Изначально фирма была небольшой швейной фабрикой, которая производила спортивную и рабочую одежду. Во второй половине прошлого века концерн стал производить костюмы и парфюмерию, в фирму привлекали начинающих, а позднее и именитых модельеров. Сегодня Hugo Boss считается одним из самых успешных и дорогих брендов мира наравне с домами моды Валентино, Версаче, Гуччи и другими.

Ранее стало известно, что компания «Новая мода», которая развивала в России магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet, пришедшие на место Zara и Bershka, понесла в 2023 году убытки в размере 5,4 млрд рублей. Причиной этому стали большие расходы компании.

Так, выручка АО «Новая мода» в 2023 году составила 21 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2022-м, когда компания еще называлась «Зара СНГ». При этом в год перезапуска увеличились расходы до 25,6 млрд рублей против 13,8 млрд рублей годом ранее.