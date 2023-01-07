В Крыму представят электромобиль на базе УАЗ «буханка»

Фото: uaz.ru

Крымское предприятие «Элькафа» летом 2023 года представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 «буханка» с электродвигателем, сообщил ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия. Электромобиль предполагается испытать в условиях горного и степного Крыма, оценить его в летних и зимних условиях эксплуатации.

Научно-производственное предприятие «Элькафа» запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили. «Донором» взяли УАЗ «буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом. Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт, — сказал Демурия.

По его словам, сейчас уже ведутся работы по сертификации набора компонентов для переоборудования автомобиля в электромобиль, чтобы в будущем эти комплекты продавать не «гаражным мастерам», хотя это тоже не исключено, а поставлять их на российские автозаводы, где смогут устанавливать такое оборудование на готовые серийно-выпускаемые российские автомобили.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания намерена продолжить производить Lada Largus на тольяттинском заводе в 2023 году. Он добавил, что эта модель является одной из самых высоко локализованных среди моделей семейства.