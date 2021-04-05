Кредитный долг россиян достиг почти триллиона рублей

https://static.news.ru/photo/7578c986-95e4-11eb-98d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне задолжали по кредитам почти триллион рублей. Так, в марте 2021 года общая сумма задолженности составила 976,1 млрд, что больше на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка, рост просрочки может быть связан с последствиями пандемии.

Определённое ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным, — отметили в ЦБ.

Регулятор также считает, что худшего сценария удалось избежать, поскольку банки продолжали выдавать заёмщикам кредиты и шли на реструктуризацию.

Эксперты прогнозируют, что из-за тяжёлого финансового положения граждан рост просрочки в 2021-м увеличится в среднем на 15%.

Как писал NEWS.ru, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил российскому правительству взыскать долг с Бангладеш и списать долги населения по кредитам. На данный момент совокупный долг россиян по микрозаймам составляет 172 млрд рублей. Бангладеш, которая должна России 2,42 млрд долларов (184 млрд рублей), может разом погасить все кредитные обязательства россиян, считает он. Миронов обратил внимание, что госдолга Бангладеш вполне хватит, чтобы освободить всех россиян от микрокредитов. Уступку республиканского долга МФО депутат считает самым подходящим вариантом решения проблемы.