Конструктор раскрыл пользу противодронового вертолета Hunter для России Конструктор Чудаков: РФ может использовать вертолеты Hunter для защиты флота

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор КБ «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024

Беспилотные вертолеты Hunter, представленные на выставке HeliRussia 2024, могут помочь России обеспечить защиту флота от морских дронов-камикадзе, рассказал NEWS.ru директор минского конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков. По его словам, комплекс также может быть полезен для обеспечения действий сил спецопераций.

У вертолета есть ПО, в автоматическом режиме обнаруживающее морские дроны, а оператор дает команду на их уничтожение. Hunter может работать как противодроновый вертолет и днем, и ночью. Это наш ответ на современные вызовы, на опасность со стороны морских дронов. Потому что сейчас уже почти в любом гараже можно собрать беспилотник и нанести огромный ущерб судоходству, — сказал Чудаков.

По словам конструктора, интерес к вертолету уже проявляют страны Персидского залива, для которых вопрос безопасности морских маршрутов очень важен.

Ранее NEWS.ru опубликовал видео с вертолетом Hunter. В ролике можно заметить воздушное судно, стоящее на транспортном прицепе, и боеприпасы к нему. Машина оснащается противотанковыми бомбами, патронами для пулемета, а также неуправляемыми ракетами. Кроме того, были показаны наземная станция управления, выполненная в виде консоли с шестью мониторами, и ее внутренности.