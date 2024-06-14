Беспилотные вертолеты Hunter, представленные на выставке HeliRussia 2024, могут помочь России обеспечить защиту флота от морских дронов-камикадзе, рассказал NEWS.ru директор минского конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков. По его словам, комплекс также может быть полезен для обеспечения действий сил спецопераций.
У вертолета есть ПО, в автоматическом режиме обнаруживающее морские дроны, а оператор дает команду на их уничтожение. Hunter может работать как противодроновый вертолет и днем, и ночью. Это наш ответ на современные вызовы, на опасность со стороны морских дронов. Потому что сейчас уже почти в любом гараже можно собрать беспилотник и нанести огромный ущерб судоходству, — сказал Чудаков.
По словам конструктора, интерес к вертолету уже проявляют страны Персидского залива, для которых вопрос безопасности морских маршрутов очень важен.
Ранее NEWS.ru опубликовал видео с вертолетом Hunter. В ролике можно заметить воздушное судно, стоящее на транспортном прицепе, и боеприпасы к нему. Машина оснащается противотанковыми бомбами, патронами для пулемета, а также неуправляемыми ракетами. Кроме того, были показаны наземная станция управления, выполненная в виде консоли с шестью мониторами, и ее внутренности.