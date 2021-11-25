Коллекторы назвали главные причины неплатежей россиян по кредитам

Финансовые трудности являются главной причиной, по которой большинство росийских должников допскают просрочку по кредитам. При этом принципиальных неплательщиков в последнее время стало значительно меньше. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Около 70% должников, находящихся в работе, в качестве причины неплатежей в 90% случаях называют сложную финансовую ситуацию, вызванную либо потерей работы, либо существенным снижением уровня дохода из-за пандемии. Зачастую речь идёт именно о снижении совокупного семейного дохода, — сообщил Мехтиев.

По его словам, 80% семейных пар при оформлении кредита исходят при расчёте платёжной нагрузки из совокупного дохода.

Кроме того, снижается доля тех, кто принципиально отказывается платить по долгам — в настоящее время это всего 2-3% от общего числа неплательщиков. При этом, по словам Мехтиева, ещё год-два назад таких было около 5%.

А доля «сказочников», которые ссылаются на причины, не имеющие отношения к реальности, достигла своего исторического минимума — 2% против стандартных 4-5%, — расказал президент НАПКА.

На кредитные каникулы, которые в реальности не были предоставлены, ссылается 3% кредиторов, ещё 2-3% сообщают о желании в будущем оформить банкротство. Другие причины, по словам эксперта, с наступлением пандемии стали более реальными.

В целом можно говорить о том, что должник стал более «качественным» за счёт тех, кто ранее в срок и в полном объёме вносил ежемесячные платежи, однако в условиях пандемии их финансовое положение пошатнулось, но при этом они готовы возобновить платежи сразу, как улучшится их положение, — резюмировал Мехтиев.

Ранее стало известно о том, что порядка 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому находятся в зоне риска по своевременному платежу по кредиту. Аналитики полагают, что чем больше у человека кредитных карт, тем выше вероятность просрочки. При финансовых трудностях специалисты советуют просто ограничить количество кредитов.