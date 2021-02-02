Когда в России отменят масочный режим: прогнозы экспертов

https://static.news.ru/photo/c41d90fa-655e-11eb-b58b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим в стране вряд ли отменят в ближайшее время, заявила в беседе с NEWS.ru директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её мнению, прогнозировать отмену обязательного ношения масок будет можно, когда на территории России станут фиксироваться единичные случаи заражения коронавирусом.

Хочу сказать вам, что в некоторых странах маски носят постоянно, в той же Японии, Китае, но там очень грязный воздух. Очень хочется верить, что в России с её просторами мы будем избавлены от такой участи. Я думаю, что отмена масочного режима произойдёт нескоро, но с другой стороны, такой режим нужен только тогда, когда вы находитесь в близком контакте с другими людьми, — заявляет Попович.



При этом бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил NEWS.ru, что масочный режим в России так и не был введён, поэтому говорить об его отмене некорректно. При этом он отметил, что эпидемиологический процесс станет контролируемым, когда появится коллективный иммунитет.

Надо привить по меньшей мере 60 миллионов, но групп риска. Туда входят и пожилые люди старше 60, и более молодое поколение, которое по профессиональному фактору общается с людьми: врачи, учителя. А что касается масочного режима, у нас его не вводили, не переживайте. Его провозглашали у нас, как на Первое мая: «Да здравствуют строители коммунизма, да здравствует светлое социалистическое будущее», но не дожили до него. Вот примерно такое у нас и по масочному режиму, — заключил Онищенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Вьетнаме обнаружили подобный британскому штамм коронавируса. Выявить его удалось в ходе массового тестирования населения двух провинций страны.