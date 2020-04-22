Песков рассказал, когда Россия преодолеет пик эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/085fcc20-84b3-11ea-b753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик распространения коронавируса COVID-19 в России наступит в середине мая. Такого мнения придерживаются отечественные специалисты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После этого ожидается постепенное снижение числа инфицированных, рассказал он в интервью американской телекомпании CNBC.

Каждый день мы фиксируем значительный рост числа заболевших. Однако цифры не настолько большие, чтобы поставить под угрозу всю систему здравоохранения, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса — это серьёзная угроза для всех стран. Государства в равной степени столкнулись с этим вызовом, который стал поистине беспрецедентным, отметил представитель Кремля.

По состоянию на 22 апреля в России официально зарегистрировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

В мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 тысячи исцелились.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил убеждённость, что Россия, в отличие от США, полностью выполняет свои финансовые обязательства перед международными организациями в рамках своего вклада в общемировые усилия по борьбе с коронавирусом.