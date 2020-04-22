Песков рассказал, когда Россия преодолеет пик эпидемии коронавируса

Пик распространения коронавируса COVID-19 в России наступит в середине мая. Такого мнения придерживаются отечественные специалисты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
После этого ожидается постепенное снижение числа инфицированных,
Каждый день мы фиксируем значительный рост числа заболевших. Однако цифры не настолько большие, чтобы поставить под угрозу всю систему здравоохранения, — заявил Песков.
Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса — это серьёзная угроза для всех стран. Государства в равной степени столкнулись с этим вызовом, который стал поистине беспрецедентным, отметил представитель Кремля.
По состоянию на 22 апреля в России официально зарегистрировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.
В мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 тысячи исцелились.
Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил убеждённость, что Россия, в отличие от США, полностью выполняет свои финансовые обязательства перед международными организациями в рамках своего вклада в общемировые усилия по борьбе с коронавирусом.
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