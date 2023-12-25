Коц призвал соперников Путина отказаться от президентской гонки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале призвал соперников действующего главы российского государства Владимира Путина отказаться от президентской гонки. По его мнению, на нее тратятся сотни миллионов рублей, эти деньги можно направить на закупку беспилотников и снарядов.

Военкор убежден, что эта президентская гонка «будет отмечена небывалым размахом», поскольку в ней уже участвуют 29 кандидатов. Коц напомнил, что на выборы президента в 2018 году было потрачено более 14 млрд рублей при восьми кандидатах.

Поэтому выскажу свои скромные пожелания кандидатам-политикам. Ответственным — откажитесь от президентской гонки, не транжирьте деньги и время, которое на вес золота, — написал он.

Коц пишет, что Путин бросил вызов увядающему миропорядку, поэтому, по его мнению, будет несправедливо, «если Парад Победы на Крещатике будет принимать не тот, кто все это начал». Он подчеркнул, что «президент победы» может быть только один.

Ранее стало известно, что бывший лидер Аграрной партии и депутат Госдумы Николай Харитонов может стать соперником президента России Владимира Путина на выборах главы РФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что будет активно участвовать в продвижении кандидата. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.