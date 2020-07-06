Клишас рассказал, как сократится число судей КС

https://static.news.ru/photo/c774c100-bf97-11ea-8f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Все судьи Конституционного суда (КС) РФ продолжат исполнять свои обязанности, несмотря на вступление в силу поправок к Конституции о сокращении их числа, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Поправки не предусматривают досрочного прекращения полномочий судей Конституционного суда, — сообщил РИА Новости Клишас.

В соответствии с принятыми поправками, число судей КС РФ сокращается с 19 до 11. В настоящее время в составе суда заседают 15 человек. Сенатор пояснил, что новое положение Конституции вступит в силу, когда действующие судьи будут выходить в отставку и их останется 11 человек.

Как писал NEWS.ru, законопроекты, необходимые для реализации положений обновлённой Конституции, будут внесены в парламент в ближайшее время. Они во многом уже готовы, заявил Андрей Клишас. Он отметил, что «самых серьёзных законодательных изменений» потребуют несколько десятков законов. В ближайшее время парламентарии намерены проанализировать лучшие практики, опробованные в ходе общероссийского голосования, чтобы предложить ряд изменений, в том числе в избирательное законодательство.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они, среди прочего, призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов. Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. На следующий день Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступили в силу 4 июля 2020 года.