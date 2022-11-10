Кирилл Стремоусов — жизнь и смерть «русской весны»

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Кирилл Сергеевич Стремоусов (1976-2022 гг.), заместитель главы администрации Херсонской области

Многие уже отметили символичность даты гибели Кирилла Стремоусова — день объявления ухода России из Херсона. Стремоусов, напомним, работал заместителем главы администрации Херсонской области. Его жизнь была яркой и по-своему типично-показательной — если брать кадровую политику России на новых территориях.

До марта 2022 года Стремоусова знали только в Херсоне, и то — лишь в местной околополитической тусовке. К ноябрю он уже стал медийной личностью всероссийского масштаба, постоянным гостем эфира крупнейших СМИ. Как же смог погибший так стремительно взлететь?

Первые сорок пять лет жизни, казалось, ничего подобного не предвещали. Кирилл Стремоусов показал себя, что называется, перекати-поле — чем он только не занимался, где только не проживал. Родившись в Донбассе, он получил высшее образование на Западной Украине — факт сам по себе примечательный. Занимался бизнесом, продавая рыбный корм, затем опять рыбы — но только уже чиновником в рыбоохране, и на юге — в Херсонской области. Оттуда в Киев, все по той же линии рыбной инспекции. Однако вскоре Стремоусов бросает чиновничью стезю и возвращается в Херсон, уже как журналист. Далее поворот совсем фантастический — путешествия по обоим Америкам, Северной и Южной.

Последние несколько лет перед СВО Стремоусов проживал опять в Херсоне, и его бросало от альтернативной медицины до участия в деятельности мелких политических партий. Несколько раз пробовал себя на выборах, всякий раз получая чуть свыше процента. Регулярно попадал в новости в связи с очередным скандалом. Такой тип хорошо известен — в каждом мало-мальски крупном городе есть свои неприкаянные, гиперактивные, но неудачливые люди, которые никак не могут найти своего места, пристроиться куда-то. Всерьез их не воспринимают, над ними посмеиваются, но при случае используют — дают поруководить местным отделением какой-нибудь партийки, поручают организовать демонстрацию, провести публичную акцию.

Фото: РИА Новости Шевченковский парк в Херсоне

Когда Россия в начале марта пришла в Херсон, оказалось — что как и везде на Украине — местная элита практически полностью выжжена. Чиновники высшего уровня, политики, депутаты либо сбежали с отступающими ВСУ, либо отказываются сотрудничать, сидя на своих местах (так поступал мэр Херсона Игорь Колыхаев), либо, в лучшем случае, просто остаются дома, выжидая. Каких-либо заметных пророссийских активистов, тем более влиятельных и популярных, не осталось, в отличие от 2014 года.

Но и тогда, в момент «русской весны», если мы вспомним, то местные элиты тоже разбежались, либо сделали ставку на Киев. Возьмем Донбасс — ни один из олигархов, даже считавшихся условно пророссийскими, таких как Ахметов, не перешел на сторону РФ. То же самое — местные депутаты и ведущие чиновники. Поэтому волна вынесла наверх других людей, чьи имена еще не были известны — Александр Захарченко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник и другие. Примерно так же можно сказать и про Сергея Аксенова в Крыму.

Теперь, спустя восемь лет, очередь дошла до Запорожья и Херсона, но с еще более худшими стартовыми позициями. Все это время на Украине шла мощная антироссийская пропаганда, менталитет населения сильно поменялся, опыт ДНР и ЛНР не вдохновлял, и найти людей, которые бы стали опорой Москвы на новых территориях было очень трудно.

Кирилл Стремоусов сам предложил свои услуги и возглавил поначалу Комитет спасения за мир и порядок. «Других писателей у меня для вас нет» — как говорил известный персонаж. К концу апреля, наконец, удалось найти более-менее солидного Владимира Сальдо, бывшего мэра Херсона, которого назначили исполняющим обязанности губернатора, Стремоусов стал его заместителем.

Будучи человеком с опытом публичных выступлений и работы в СМИ, он оказался своеобразным рупором администрации, выступая практически ежедневно по текущим вопросам. Этому способствовала и его активность, способность не лезть за словом в карман. Можно сказать, что начала складываться и харизма, причем несомненная. Стремоусов стал частым гостем российских шоу на радио и ТВ.

Фото: РИА Новости Бронированный внедорожник Lexus, в котором в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

Кому-то Стремоусов казался легковесным и не вполне серьезным. Но он энергично работал, не сидел в кабинете и мотался по области. Его аналогом в Запорожской области стал Владимир Рогов, ровесник и человек с во многом схожей биографией — такой же представитель областной власти в публичном пространстве.

Не стоит думать, что должность Стремоусова была синекурой. Вспомним — Владимира Сальдо отравили и его с трудом спасли в московской клинике. Его первого заместителя Алексея Катериничева убили залпом по гостинице, в которой он проживал. Заместителя губернатора по АПК, бывшего депутата Алексея Ковалева — убили вместе с женой. Другого заместителя — Екатерину Губареву чуть не лишили жизни во время ракетного удара по зданию, где проходило совещание. Убили бывшего депутата от Херсона Алексея Журавко, вернувшегося из России.

То есть Стремоусов ходил все время по лезвию ножа. Его жизнь постоянно находилась в опасности, особенно с учетом его медийности и известности. Украинские СМИ и Telegram-каналы присваивали ему всевозможные клички, обыгрывая фамилию, но тоже постоянно писали о нем. На той стороне он был хорошо известен, и наверняка входил в «расстрельные списки» СБУ и военной разведки.

Но погиб Стремоусов не от руки террориста. Нелепая авария оборвала его жизнь, так ярко расцветшую, в самом зените. Известия о гибели переплелись с новостями об оставлении правого берега Днепра в каком-то мрачном созвучии. В истории Херсонской области наступает новая глава.