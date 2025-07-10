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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 07:32

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 июля: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В ночь на 10 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Республики Крым, один – над территорией Пензенской области, один – над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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