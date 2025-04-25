Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 25 апреля: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 25 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 59 — над территорией Республики Крым, 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, по два БПЛА над территориями Курской и Нижегородской областей и один БПЛА — над территорией Ивановской области», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru