Караулов отреагировал на уголовное дело о клевете на Михалкова Караулов заявил, что не видел заявление Михалкова по делу о клевете на режиссера

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Караулов

Журналист Андрей Караулов заявил в разговоре с NEWS.ru, что узнал об уголовном деле о клевете на Никиту Михалкова из сообщений в СМИ. Он рассказал, что не видел самого заявления режиссера, как и заявления главы Ростеха Сергея Чемезова.

Полгода назад на меня уже завели уголовное дело по заявлению Чемезова, но за это время ни я, ни мой адвокат так и не увидели глазами даже ксерокс самого заявления. От нас его скрывают. Я понятия не имею о новом уголовном деле, узнал об этом из сообщения ТАСС. Я не видел заявление Михалкова, его от нас тоже скрывают, — сказал Караулов.

Он предположил, что «дело Чемезова могло рассыпаться» и московские дознаватели, чтобы напугать его и чтобы он не возвращался в Россию, залезли в архив и нашли заявление Михалкова, написанное в июне прошлого года. По словам журналиста, «тогда же дознаватель в Нижнем Новгороде выписал отказ по этому делу». Он выразил удивление, что «вдруг из одного дознания отказной материал оказывается в другом дознании».

Ранее сообщалось, что пребывающий за границей Караулов в очередной раз привлечен в России к уголовной ответственности за клевету, примерно по двадцати адресам в московском регионе прошли обыски. Поводом для открытия уголовного дела в этот раз стало заявление Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке леса в Нижегородской области. Изначально дело возбудили в Нижнем Новгороде, однако потом его направили в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий, где в отношении Караулова расследуется еще одно дело по такой же статье.

В ноябре прошлого года издание «Медиазона» (включено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило, что Караулов объявлен в федеральный розыск. Предположительно, поводом для преследования журналиста могло стать дело о клевете в отношении главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В начале того месяца дома у Караулова прошел обыск, телеведущий назвал мероприятия «пьеса „Ксения Собчак“, акт второй».

Месяцем позже журналисту изменили статус со свидетеля на подозреваемого в рамках уголовного дела о клевете в отношении главы Ростеха.