Время готовить резюме: эксперты рассказали, как найти работу в 2021 году

В России продолжается пандемия коронавируса, и рынок труда переживает не лучшие времена. Последствия кризиса скажутся на его состоянии и в следующем году — компании будут стараться заменить сотрудников на менее «дорогих». Между тем работникам отдельных отраслей придётся особенно туго — они и вовсе рискуют остаться без дохода. В каких сферах будет проще найти работу и когда у соискателей больше шансов трудоустроиться, выяснял NEWS.ru.

Ситуация на рынке труда остаётся сложной — экономика ещё не вышла из кризиса на фоне пандемии коронавируса. Восстановление показателей в начале 2021 года будет медленным. Это означает, что компании займутся созданием рабочих мест при одновременном сдерживании зарплат, рассказал NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, в будущем году организации будут открывать вакансии на новых производствах, связанных с импортозамещением, цифровизацией и интернет-торговлей.

Однако это будет сопряжено с желанием компаний сдержать рост оплаты труда: они будут сокращать рабочие места в Москве и предлагать удалённую работу соискателям из дальних регионов — с пониженной зарплатой.

Именно через попытки удалённой занятости снизить расходы, сокращая персонал, который работает в крупных городах, где заработные платы выше. И перенесением этих рабочих мест на территории за Урал, в Поволжье, где рабочая сила намного дешевле. Это может в абсолютных значениях не менять баланс рабочих мест, но менять уровень оплаты труда и социальные гарантии. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Вместе с тем в ряде сфер компании прекратят приём на работу и даже уволят некоторую часть сотрудников. Прежде всего там, где труд связан с услугами — общественным питанием, досугом, внутренним и внешним туризмом.

По данным Росстата, уровень безработицы в октябре 2020 года составил 6,3%, тогда как в январе — 4,7%.

Кому найти работу будет проще

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале 2021 года трудности с поиском работы ожидают занятых в общепите и туристической сфере. Нелегко придётся людям, обслуживающим офисы и аэропорты, пилотам авиации. Однако в отдельных отраслях трудоустроиться получится просто. В том числе за счёт уменьшения количества иностранных мигрантов в стране, отметил Сафонов.

Легче всего найти работу в области школьного и дошкольного образования, здравоохранения, курьерской службы, IT-технологий. Строительство — перспективный вид занятости. Это логистические центры, где занимаются разборкой, фасовкой товаров, хранением товаров. Поскольку мигранты уехали с территории Российской Федерации, возникли такие ниши незаполненные. И ЖХК — опять же с точки зрения того, что сократилась численность мигрантов, — пояснил он.

На прежде занимаемых мигрантами местах в строительстве и логистике зарплаты стали выше, добавил Сафонов.

Как ранее сообщили в МВД, количество мигрантов в России снижается на протяжении почти всего 2020 года. Сейчас на территории страны находится 6,3 млн иностранных граждан. Обычно эта цифра варьировалась в пределах от 9 до 11 млн человек.

В течение следующего года на рынке труда будет несколько тенденций. В частности, ряды соискателей пополнятся людьми предпенсионного возраста, а следовательно, вырастет и конкуренция за места. Станет хуже ситуация с безработицей на Северном Кавказе, Алтае и в Республике Тыва. Надеяться на возвращение к докризисным показателям на рынке труда можно только к концу 2021 года, добавил Сафонов.

Искать уже сейчас

В конце декабря конкуренция на рынке труда минимальная. Этим могут воспользоваться люди с низкой и средней квалификацией — их резюме выделятся на фоне тех, кто оставил попытки найти работу на начало следующего года, отметил в беседе с NEWS.ru президент рекрутингового портала Алексей Захаров.

С точки зрения тех, кто ищет работу, декабрь — это самый спокойный и неактивный месяц. Потому что люди начинают готовиться к Новому году и искать перестают. По разным причинам: не верят, что могут её найти, новогодние хлопоты, «а ладно, чего — осталось две недели, уже после Нового года займусь». А работодатели, как правило, активность свою не прекращают, особенно крупные компании. И перед Новым годом сталкиваются с тем, что отклик соискателей на вакансии низкий. А в крупной компании потребность в персонале есть всегда. Казалось бы, парадокс, но вторая половина декабря для людей, у которых квалификация невысокая, — самое время, когда наиболее низкая конкуренция за рабочие места. Алексей Захаров президент рекрутингового портала президент рекрутингового портала

Январь — это самый активный месяц на рынке труда: в это время компании начинают резко искать сотрудников, а соискатели готовы откликаться. Чтобы успеть к самым лучшим предложениям, имеет смысл подготовить резюме уже сейчас — это позволит оказаться среди тех, чьи кандидатуры работодатели рассмотрят первыми в будущем году, добавил Захаров.