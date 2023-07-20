Как атаковали Крымский мост: новые детали об участии гражданских танкеров В организации взрыва хакеры заподозрили экипажи обычных европейских танкеров

Фото: shutterstock.com

Хакеры из группы RaHDit опубликовали маршрут судов, с которых 17 июля могли быть запущены дроны-камикадзе к мосту над Керченским проливом. Судя по этим маршрутам, в атаке участвовали два гражданских судна — танкеры, которые приписаны к портам Мальты и Греции. Владельцы обоих кораблей поспешили заявить о своей непричастности. Эксперты рассказали NEWS.ru, как действовать, если для диверсии используются гражданские суда в открытом море.

Как танкеры могли использоваться для организации взрыва на Крымском мосту

Российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») утром в четверг обнародовала карту с маршрутами судов, использованных для запуска боевых беспилотников, атаковавших 17 июля Крымский мост. Судя по снимкам, в операции были задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Первый, согласно открытым источникам, двигался из турецкого порта Тузла в румынскую Констанцу. Танкер вышел из гавани 13 мая, заходил в Новороссийск, а после дрейфовал в нейтральных водах. Khudayar Yusifzade вышел из украинского Измаила 5 июля. Он направлялся в греческий порт Элефсиса, однако цели не достиг. Сначала корабль прибыл в Констанцу, а затем по какой-то причине двинулся в сторону Туапсе. 7–13 июля танкер дрейфовал в нейтральных водах примерно в 100 км от Новороссийска.

Танкеры встретились в открытом море 13 июня. В этот момент, по версии хакеров RaHDit, дроны-камикадзе были перегружены с Khudayar Yusifzade на Beks Loyal. После этого Khudayar Yusifzade продолжил свой путь к Босфору, а Beks Loyal двинулся в сторону Керченского пролива, где находился вплоть до вечера 16 июля без признаков активности. Затем он покинул район, направившись в Констанцу. Дроны ударили по мосту примерно в 03:05 17 июля. По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), Beks Loyal — Пирей (Греция).

Возможно ли преследование гражданского судна

Бывший управленец, работавший в сфере ВПК, председатель консультативного совета КБ «Эколибри» Алексей Рогозин заявил в беседе с NEWS.ru, что использование для диверсий гражданских объектов, в частности судов, несет большую угрозу.

«Меняются средства нападения. Раньше это была военная техника производства крупных оборонных концернов. Сейчас многие частные разработчики могут создавать беспилотники, автономные катера и даже подводные аппараты, способные не только нести разведывательное оборудование, но и выступать в качестве ударных средств», — подчеркнул Рогозин. По его словам, для победы в такой «войне волонтеров» от России требуются новые подходы и навыки.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин пояснил NEWS.ru, что находящиеся в международных водах корабли не подпадают под российскую юрисдикцию: по международному праву задерживать или досматривать их просто так нельзя. «Если судно находится за пределами национальной юрисдикции, то оно неподвластно этой юрисдикции», — пояснил Лабин.

Исключение, по его словам, составляет лишь судно, которое явным образом участвует в противоправных действиях, но лишь на весьма небольшой полосе акватории вдоль берега.

«Преследование подозрительного судна допускается в пределах территориального моря (обычно оно определяется в 12 морских миль от берега) и даже за пределами территориального моря, но только на расстояние до 24 морских миль», — пояснил Лабин.

Согласно опубликованным данным, танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade находились за пределами этой зоны.

Фото: shutterstock.com

Можно ли наказать судовладельцев за противоправные действия

Алексей Рогозин считает, что для противодействия такой угрозе надо выстраивать комплексную систему безопасности. «При планировании защиты государства от новых угроз нужно принимать в расчет не только средства вооруженных сил и правоохранительных органов. Не меньшую роль должны играть корпоративные структуры и даже простые граждане. Такая интегрированная система безопасности, использующая в том числе частную инициативу, способна эффективно противостоять высокотехнологичным угрозам, с которыми столкнулась наша страна», — уверен Рогозин.

Частные граждане и организации, по его мнению, могли бы своевременно информировать силовые структуры о возникающих угрозах.

Дмитрий Лабин, в свою очередь, призывает добиваться наказания виновных. «Международное право содержит нормы, предусматривающие ответственность государств, флага и самих судовладельцев за противоправные деяния. Конвенция 1982 года по морскому праву регулирует данный аспект. Если установлено, что противоправное деяние совершено по прямому указанию какого-то государства, то на это государство и на физических лиц тоже возлагается ответственность», — сказал Лабин.

По его мнению, по итогам расследования атаки на Крымский мост нужно собрать надежную доказательную базу, а затем через международный суд добиваться выдачи исполнителей.

«Это абсолютно реально. Наш УПК предусматривает все необходимые правовые средства, чтобы возбуждать такие дела. Если основание — общественная безопасность, то независимо от места совершения преступления — в нашей акватории или за ее пределами — УПК дает такие возможности», — пояснил юрист.

По мнению Лабина, после возбуждения дела также вполне реально довести его до конца в рамках международного сотрудничества. «У нас есть масса договоров с разными государствами, в том числе и с теми, кого теперь называют недружественными. Это договоры о выдаче преступников и о правовой помощи по уголовным делам. Западные страны кичатся независимым правосудием? Вот и надо их испытать, насколько они действительно правосудны», — считает Лабин.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Крымский мост

Можно ли топить подозрительные гражданские суда

Капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал, что если любое гражданское судно будет замечено при попытке атаки на наши объекты, оно будет считаться боевым и российские ВМС имеют полное право его потопить. «Если с борта гражданского судна ведутся подобные боевые действия, оно, несомненно, подлежит уничтожению», — убежден Дандыкин.

По словам военного эксперта, если какое-то гражданское судно подозрительно ведет себя, будучи в морской зоне СВО, корабли Черноморского флота имеют право его задерживать и проверять. «Мы можем досматривать подозрительные суда и в превентивном порядке. А если судно откажется подчиняться, то разрешается открывать предупредительный огонь», — сказал эксперт.

Напомним: по данным Национального антитеррористического комитета, примерно в 3 часа утра 17 июля Крымский мост атаковали два надводных беспилотника. В результате взрыва погибла семейная пара, их дочь была тяжело ранена и доставлена в реанимацию. Власти России назвали удар терактом, возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК. Украина свою причастность к произошедшему не подтвердила.

По версии Mash, для атаки использовались «модернизированные надводные дроны», поскольку у поврежденной опоры моста найдены обломки водных мотоциклов.

В блогосфере также активно обсуждалась версия, что мост был взорван с помощью американского автономного подводного аппарата Remus 600. Однако Алексей Рогозин отверг этот вариант. Небольшие размеры этого аппарата не позволяют считать его возможным средством для доставки бомбы, способной повредить такие мощные сооружения, как опоры моста.

«Кроме того, время атаки — 03:00, самая темная часть суток, косвенно указывает на то, что все же наиболее вероятным инструментом диверсии были не подводные аппараты, а надводные катера-камикадзе», — пояснил Рогозин.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее выдвинул версию о том, что начиненный взрывчаткой надводный дрон могли запустить с борта судна, вошедшего в воды Черного моря под коммерческим флагом. При этом, по словам Леонкова, судно может и не подходить близко к мосту, если дрон оснащен современной системой управления по спутниковой связи. Эта версия полностью сочетается с данными, которые приводит в своем расследовании группа RaHDit.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Поврежденная часть Крымского моста

Что сказали владельцы танкеров об их маршрутах

Компании-владельцы обоих танкеров, упомянутых в расследовании группы RaHDit, отвергли обвинения в причастности к атаке на Крымский мост. Сначала компания BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. заявила о невиновности своего судна Beks Loyal, ссылаясь на то, что в момент подрыва моста оно находилось далеко от места происшествия. Затем компания Pаlmali Shipping & Agency тоже заявила, что подозрения по поводу судна Khudaуar Yusifzade не соответствуют действительности. По данным компании, судно направлялось в Азовское море, в Ростов-на-Дону, но контракт на погрузку там сорвался, именно этим объясняется странный маневр, когда судно в открытом море вдруг развернулось. Никакой независимой проверки на борту танкеров пока проведено не было.

Что за группа RaHDit

Группа RaHDit стала известна год назад, после начала СВО. Группа провозглашает своей миссией защиту интересов России в киберпространстве и прославилась тем, что не раз публиковала личные данные большого количества офицеров ВСУ и Службы безопасности Украины.

Кстати, в четверг, кроме данных об упомянутых танкерах, RaHDit снова опубликовала данные 1,7 тыс. сотрудников СБУ и 2 тыс. военнослужащих флота Украины.

Читайте также:

Групповое преступление: кто взорвал Крымский мост на самом деле

Как поделят Украину после СВО: сценарий Арестовича и планы Польши

США поставят кассетные боеприпасы Украине: чем они опасны, где запрещены