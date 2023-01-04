Кадыров рассказал, скольких военных вернули из плена в декабре Кадыров: в декабре из украинского плена освободили около 200 российских военных

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Перед Новым годом из украинского плена были освобождены 82 российских военнослужащих, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, всего за декабрь прошлого года удалось освободить около 200 бойцов ВС РФ.

В преддверии Нового года, благодаря трудоемкой и кропотливой работе, нам удалось освободить еще 82 российских военнослужащих. <...> При активном содействии Минобороны РФ, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих, — написал Кадыров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил их одеждой, едой и всем необходимым, отметил глава Чечни. Кадыров пообещал никого не бросить на произвол судьбы и освободить каждого бойца в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина.

31 декабря в Минобороны РФ сообщили, что с территории Украины на родину из плена возвращены 82 российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что военным грозила смертельная опасность. Освобожденных россиян доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

6 декабря Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 солдат ВС РФ, которым грозила смертельная опасность.