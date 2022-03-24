Кадыров показал, как работает чеченский спецназ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых видно, как чеченский спецназ принимает участие в ожесточённых боях на Украине. Видеоматериал глава Чечни опубликовал в собственном Telegram-канале. Кадыров отметил, что на видео можно увидеть тех бойцов, за которых «никогда не будет стыдно любому командиру».

Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру, — написал Кадыров в публикации.

Ранее Кадыров вновь обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его «повернуться лицом» к России, чтобы войти в историю миротворцем.

Также он в своём Telegram-канале выложил видео, на котором продемонстрировал трофейную бронемашину ВСУ. Он также заявил о своих планах въехать на этой машине в Киев. Кадыров сообщил, что бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался.