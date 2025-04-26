Кадыров оценил, что последует за освобождением Курской области Кадыров: ВС РФ повторят результаты операции в Курской области по всему фронту

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России повторят результаты операции по освобождению Курской области на всех участках проведения СВО, такое мнение в Telegram-канале высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал успех армии в приграничном регионе еще одной славной страницей в истории ВС РФ. Кадыров также поздравил всех жителей России с полным разгромом противника под Курском.

Этот разгром стал еще одной славной страницей в истории российских вооруженных сил. Истинные сыны нашего Отечества вновь доказали, что Россию нельзя победить. Я от всей души поздравляю всех наших соотечественников с этим важным событием! Уверен, что аналогичные результаты будут и на остальных участках фронта, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, противнику не удалось создать там стратегический плацдарм и сорвать наступление ВС РФ в Донбассе.

По словам командира «Ахмата» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, бойцы спецназа будут и дальше находиться на позициях в районе государственной границы в Белгородской и Курской областях. При этом депутат Госдумы Андрей Колесник назвал создание серой зоны и установление мира главными задачами России после освобождения приграничного региона.