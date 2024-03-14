«Качественный рывок»: российская армия обзавелась бомбами для «Смерчей» Клинцевич: ВС РФ вооружились новыми бомбами, запускаемыми с РСЗО «Смерч»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Вооруженные силы России получили новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, запускаемые при помощи реактивных систем залпового огня «Смерч» или «Торнадо-С», рассказал в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, это стало качественным рывком для российской военной промышленности.

Мы видим, что в последнее время в России произошел качественный рывок в военной промышленности. У нас появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, которые могут сбрасываться с самолетов или запускаться с реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» или «Смерч», — заявил Клинцевич.

Он выразил уверенность, что новое высокоточное оружие позволит российской армии значительно расширить диапазон и дальность нанесения ударов. Клинцевич также отметил, что сегодня ВС РФ активнее используют баллистические ракеты «Искандер» и управляемые ракеты РСЗО «Торнадо-С» с дальностью до 120 километров.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может поддерживать нынешние масштабы военного производства от двух до пяти лет. По данным европейской военной разведки, она способна произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет».