Кабмин РФ разрешил совершать госзакупки для строительства на конкурсах

https://static.news.ru/photo/33a1b22e-b940-11ea-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет строительным компаниям проводить государственные закупки не только на аукционе, но и на конкурсе. Документ опубликован на портале кабинета министров.

В строительной сфере закупки исключаются из обязательного «аукционного перечня», что позволит проводить их как в формате аукциона, так и через открытый конкурс, — отмечено в пояснительной записке к постановлению.

Там также сказано, что данная мера поможет сформировать у госзаказчика более точное представление о компетенциях исполнителя.

Правительство также расширило период, учитывающий релевантный опыт подрядчика, с трёх до пяти лет, а также исключило возможность подтвердить квалификацию контрактами по сносу и капремонту.

Кроме того, в постановлении повышены требования к объёму опыта подрядчика и введён дифференцированный порог стоимости, при котором к претенденту предъявляют дополнительные требования.

Теперь для проектов федерального уровня он составляет 10 млн рублей, а для муниципальных — пять.

В середине июня глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заявил, что более 3 тысяч строящихся жилых домов в России являются проблемными. Министр сообщил о начале работы системы, в которой специалисты Минстроя видят «практически каждый строящийся дом» и могут оценить ход строительства. С помощью этой системы удалось зафиксировать 3107 проблемных объектов.

Якушев отметил, что эти стройки можно условно разделить на четыре группы. По 1818 объектам открыто конкурсное производство, по 318 осуществляется иная процедура банкротства. Две другие группы составили дома с нарушением срока строительства и срока передачи. Министр также напомнил о проблеме обманутых дольщиков, которую нужно решать как можно более оперативно. По его словам, на компенсации этим гражданам в течение двух лет будут выделяться средства из федерального бюджета.

Как писал NEWS.ru, кабмин предоставит субсидии для льготных кредитов медикам и семьям с детьми.