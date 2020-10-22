Врач: из-за лекарств от коронавируса у мужчин могут родиться больные дети

https://static.news.ru/photo/e40de40a-144b-11eb-8dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время терапии коронавируса с помощью соответствующих препаратов мужчине следует пользоваться барьерным контрацептивом — презервативом. Это связано с тем, что лекарство может косвенно повлиять на здоровье вероятного ребёнка, рассказал в беседе с NEWS.ru терапевт Игорь Юркин.

Презервативом должен пользоваться мужчина, который принимает препараты. «Фавипиравир», который появился. Потому что он снижает качество спермы. И если в этот момент было зачатие ребёнка, то может получиться ребёнок-инвалид, — сказал Юркин.

Во время пандемии партнёры нередко проживают вместе. Если кто-то из них заболел коронавирусом, мужчина и женщина должны находиться в разных комнатах, ходить в маске и менять её каждые два часа. При этом три-четыре раза в день помещение следует проветривать. Кроме того, нужно пользоваться отдельными посудой и столовыми принадлежностями, а также полотенцем и мылом. Пребывать в одной комнате жильцам не следует дольше 15 минут, заключил врач.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих заявила, что кашель и затруднённое дыхание являются возможными симптомами коронавируса. Однако такие же симптомы дают ещё минимум 25 заболеваний, в частности аллергия.