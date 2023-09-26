Историк призвал к «деколонизации» Европы из-за «процветающего там фашизма» Историк Плотников призвал к «новой деколонизации» «фашистской Европы»

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Российский историк Алексей Плотников заявил NEWS.ru о необходимости деколонизации и освобождения от западничества, где сейчас процветает фашизм. На заседании Зиновьевского клуба он отметил, что русская цивилизация должна развиваться самостоятельно, без стремления уподобиться европейскому образу жизни. Деколонизацию Европы он назвал ключевым вопросом, который должен стать частью государственной политики.

Деколонизация — это процесс освобождения от западного влияния и европеизации. Это ключевой вопрос, который мы должны решить сейчас. Мы осознаем это, несмотря на различные политические взгляды, — сказал он.

По мнению историка, в Западной Европе процветает фашизм, неонацизм, ксенофобия и расовая дискриминация, сейчас обнажился «внутренний лик глубинной, варварской европейской цивилизации».

Он показывает, что западные европейцы готовы причислять к недочеловекам таких же европейцев, как они — но только европейцев с небольшим другим уклоном. Я имею в виду нас — славян. Имею в виду чудовищную русофобию, которую проявил теперь Запад, — пояснил эксперт.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Медведев подчеркнул, что в России живут не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.