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Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман принял решение оставить пост первого заместителя генерального прокурора России. Об этом сообщил источник в ведомстве.

Как сообщил собеседник РИА Новости, государственный советник юстиции 1 класса уже подал рапорт об отставке. Однако о том, что стало причиной такого решения Буксмана, источник не рассказал.

Буксман занимает должность первого замгенпрокурора с 2006 года. На сайте Генпрокуратуры указано, что его не раз поощряли «за укрепление законности и правопорядка» Буксман также имеет несколько государственных и ведомственных наград.

Как писал NEWS.ru, 22 января Совет Федерации на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Новым генпрокурором стал Игорь Краснов, который до этого занимал пост замглавы Следственного комитета. Чайка официально назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.