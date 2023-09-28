Исинбаева приостановила работу своего благотворительного фонда в России

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приостановила работу своего благотворительного фонда в России, передает РИА Новости. Организация все еще числится в едином государственном реестре юридических лиц, однако никаких финансовых операций не осуществляет.

Фонд Исинбаевой зарегистрирован в Волгограде. За прошлый год организация подала нулевую отчетность в налоговую. Официальный сайт фонда на данный момент не работает, а социальные сети не ведутся с 2021 года. Указанные там контакты представителей организации утратили актуальность.

Фонд был открыт около 10 лет назад. За его учреждение и благотворительную деятельность спортсменку удостоили премии «Монте-Карло. Лучшая женщина 2018 года».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не расценивает какие-либо действия Исинбаевой как предательство родины. Политик признался, что ему неизвестны какие-либо факты, когда спортсменка «продавала Россию», поэтому он не станет комментировать слухи, не владея деталями.

Исинбаева отреклась от всех своих воинских званий, назвав их номинальными, летом 2023 года. Спортсменка назвала себя человеком мира, а позднее удалила из соцсетей фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.