Ищущие работу россияне под прицелом мошенников: как не стать жертвой обмана РБК: мошенники начали обманывать соискателей работы при помощи новой схемы

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В ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме, нацеленной на россиян, ищущих работу. Как и где действуют аферисты, как не попасться на обман, что известно об этом?

Какую схему используют мошенники для обмана соискателей работы

Злоумышленники предлагают россиянам, находящимся в поиске работы, позиции «финансовых аналитиков». Об этом РБК рассказал глава управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Мошенники действуют по следующей схеме: они находят резюме потенциальной жертвы на специальных ресурсах по поиску работы, связываются с соискателем и предлагают попробоваться на должность специалиста отдела аналитики. Если «кандидат» соглашается, то злоумышленники просят его пройти «бесплатное обучение» в офисе компании-однодневки.

«Во время практических занятий кандидату показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках, как можно на этом быстро заработать. После его регистрируют на одной из платформ для торгов. В процессе обучения „кураторы“ аккуратно выясняют материальное положение и наличие кредитов», — отмечается в материале РБК.

Затем соискателю работы в последний день «обучения» предлагается внести деньги на счет, чтобы самому получить доход. Если у потенциальной жертвы нет необходимой суммы, то мошенники убеждают ее взять кредит в банке или получить средства под залог квартиры.

Когда «кандидат» каким-нибудь из путей получает необходимую сумму, его просят отдать деньги наличными одному из работников офиса или специальному курьеру для внесения их на торговый счет или криптокошелек, которых на самом деле не существует. Чтобы у жертвы не возникло сомнений, ей показывают пополнение «счета-фантома» и получение дохода.

«На самом деле средства присваивают себе мошенники. История с „торгами“ на финансовом и валютном рынках повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в минус или не догадывается, что попал на уловку мошенников», — пишет издание.

В чем особенность этой мошеннической схемы

По словам Ревякина, злоумышленники проводят активную работу над разработкой новых сценариев обмана потенциальных жертв. В данной схеме они делают упор на уязвимое положение соискателя работы, предлагая тому «высокооплачиваемую должность».

«В общении злоумышленники максимально воздействуют на собеседника, проявляя излишнюю „заботу“ и желание помочь заработать», — объясняет специалист.

Как подчеркнула эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко, описанной выше схемы ранее не фиксировалось. Она уточняет, что подобная афера не может быть массовой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Такой способ обмана требует большой подготовки и значительных ресурсов, поэтому гораздо выгоднее применять проверенные методы „звонков от службы безопасности“ и тому подобное», — констатировала Фесенко.

Как не стать жертвой мошенников

По словам Фесенко, любая длинная мошенническая схема нацелена на усыпление бдительности потенциальной жертвы. Вероятность обмануть потерпевшего становится выше, если злоумышленники как можно дольше откладывают свои финансовые манипуляции, например, просят прислать данные карты или одноразовый код.

«Очная встреча добавляет солидности и повышает доверие к злоумышленникам. У жертвы складывается впечатление, что раз есть офис, значит, это легальный бизнес, а не как звонок из „call-центра“ из мест лишения свободы. На этом и играют мошенники», — подчеркивает эксперт.

Как отмечается на сайте HeadHunter, работодатель никогда не будет просить деньги у своего сотрудника.

«Запомните золотое правило: „Ни один порядочный работодатель не будет просить у вас деньги за что-либо“. Трудовые отношения предполагают, что платят вам, а не вы. Поэтому, увидев подозрительную информацию в вакансии или узнав ее во время собеседования, сразу же прекратите взаимодействие с таким нанимателем», — говорится в материале hh.

Также на сайте интернет-рекрутмента подчеркивается, что если «работодатель» предлагает большую зарплату, но мало обязанностей, то это должно навести на подозрения.

«Правило „бесплатный сыр только в мышеловке“ прекрасно действует в случае с мошенническими вакансиями. Обычно уровень зарплаты соответствует профессиональной квалификации кандидата, высокая зарплата предполагает серьезный список требований. Если же вы видите вакансию, в которой предлагают высокую зарплату при низких требованиях (или вообще при их отсутствии), расплывчатый функционал, сомнительную и вызывающую много вопросов компанию, лучшим решением будет пройти мимо», — отмечается на сайте hh.

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