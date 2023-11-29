Инженера АвтоВАЗа заподозрили в разглашении секретной информации

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Сотрудница завода «АвтоВАЗ», расположенного в Тольятти, стала фигуранткой уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Самарской области. По данным ведомства, женщина передала третьим лицам сведения, представляющие коммерческую тайну. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что уголовное дело было возбуждено в отношении инженера-конструктора предприятия. По версии следствия, она разгласила коммерческую тайну неизвестным лицам из корыстных побуждений. Другие подробности уголовного дела не раскрываются. Отмечается, что сотруднице «АвтоВАЗа» грозит до пяти лет лишения свободы в том случае, если ее признают виновной.

Южно-Сахалинский городской суд ранее признал иностранного гражданина виновным в незаконном получении сведений, относящихся к государственной тайне. Следствие установило, что мужчина хотел подкупить сотрудника службы пограничной охраны, чтобы выведать у него сведения о расстановке сил на границе. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и выдворил иностранца за пределы России на 70 лет.

Как сообщалось ранее, с 11 декабря в России вступают в силу новые законы, которые изменяют правила выезда за рубеж. Так, граждане, которые имеют доступ к государственной тайне, должны будут сдавать загранпаспорта в отдел МВД на хранение.