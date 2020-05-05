Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Сразу после этого возник ажиотажный спрос на парацетамол, следует из данных аналитики. Жители России закупились препаратом впрок. Между тем, по словам медиков, люди часто увлекаются самолечением и злоупотребляют лекарством, не учитывая, что оно токсично и способно привести к поражению внутренних органов, тромбозам и аллергии.

Продажи парацетамола в России с 16 по 29 марта выросли более чем в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года. Так, в этом году за период жители страны купили почти 10 млн упаковок средства, тогда как в 2019 — 2,3 млн. Причём выросло и количество потраченных на приобретение лекарства денег: с 49 млн рублей до 203 млн. Об этом NEWS.ru сообщили в агентстве по исследованию рынка фармацевтики DSM Group.

Спрос на парацетамол остался высоким и после введения нерабочих дней и режима самоизоляции. За 30 марта-12 апреля его покупали в среднем на 160% чаще, чем за аналогичное время прошлого года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным на утро 30 апреля, в мире коронавирусной инфекцией заразились 3,2 млн человек. Из них скончались 227 тысяч и 973 тысячи выздоровели. В России же зарегистрировано более 100 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За всё время умерли более 1 тысячи человека и поправились более 11 тысяч.

В середине марта пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер посоветовал при лечении коронавируса использовать парацетамол и воздержаться от употребления ибупрофена. Это связано с тем, что до сих пор неизвестны возможные негативные последствия приёма средства заболевшими COVID-19.

Парацетамол — это анальгетик-антисептик. Он имеет обезболивающее, жаропонижающее и некоторое противовоспалительное действие. Средство применяют при различных слабых и умеренных болях. Например, в случае мигрени, невралгии, миалгии, травм и ожогов. Кроме того, лекарство показано при лихорадке во время инфекционно-воспалительных заболеваний.

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Во время ажиотажного спроса на парацетамол людей слабо интересовали дешёвые таблетки, рассказал NEWS.ru генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Когда был повышенный спрос, сметался парацетамол среднего ценового диапазона. Соответственно, самый дешёвый покупался в последнюю очередь. Точно также — самый дорогой. Сергей Шуляк генеральный директор компании DSM Group, фарманалитик генеральный директор компании DSM Group, фарманалитик

В настоящее время люди не проявляют к лекарству такого интереса, так как закупились им впрок, добавил Шуляк.

Опасность самолечения

При коронавирусе парацетамол поможет лишь сбить температуру и облегчить болевые симптомы, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа. Однако при температуре тела ниже 38-38,5 градусов парацетамол применять не рекомендуется: в это время организм вырабатывает противовоспалительные белки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам врача, люди часто занимаются самолечением и применяют препарат не по показаниям. Несмотря на анальгезирующие возможности парацетамола, его нецелесообразно пить, например, при головных болях. В этом случае он может помочь лишь поначалу, после чего человек вынужден увеличивать дозировку. При этом парацетамол не безвреден и его токсичное действие может превысить пользу, подчёркивает врач.

Последствий достаточно много этот препарат даёт, если им пользоваться неразумно, без назначения врача, самостоятельно. Тогда последствия наступают от передозировки. Могут развиваться тромбозы — это чётко совершенно. Нарушение микроциркуляции. Второе действие — это аллергии и воспаление по сосудам. Самая главная его опасность — именно действие на почки. Потому что не безвредный, а токсичный препарат. Если он токсичен, то действует и на печень. Людмила Лапа терапевт терапевт

Врач отметила, что парацетамол противопоказан для людей с длительной простудой, поражением почек и печени.