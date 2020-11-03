Общественная палата: ситуация с рождаемостью в России близка к катастрофе

В последние годы ситуация с рождаемостью в России становится всё ближе к демографической катастрофе. Власти вводят новые меры поддержки семей с детьми, но пока их недостаточно для исправления негативной тенденции. Чтобы свести на нет убыль населения, нужно сделать семью приоритетом во всех политиках государства. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на площадке форума «Сообщество». Почему жители страны не стремятся вступать в брак и рожать детей, что определяет семейное счастье и какой новый налог может появиться в России — в материале NEWS.ru.

— Сергей Игоревич, по данным Росстата, население России за семь месяцев 2020 года сократилось на 316 тысяч человек. За этот период родились 811,7 тысячи и умерли 1 млн 128 тысяч. Можно ли назвать ситуацию с рождаемостью в стране демографической катастрофой?

— Я соглашусь с тем, что ситуация близка к катастрофической. В том смысле, что снижение рождаемости продолжается уже пятый год и попытки правительства переломить ситуацию пока не приводят к ощутимым результатам. Но без этих действий ситуация могла быть ещё хуже. Напомню, что в президентском послании Владимир Путин назвал высшим национальным приоритетом сбережение и приумножение народа. Поэтому и правительство, и губернаторы, законодатели и общественники должны объединить усилия для преодоления демографического кризиса.

— Есть ли в России регионы, где проблему исправляют эффективнее всего?

— В России есть регион — мировой рекордсмен по темпам роста суммарного коэффициента рождаемости — Сахалинская область. За пять лет — с 2011 по 2016 год показатель увеличился с 1,56 (общий по стране был 1,58) до 2,16 ребёнка на женщину. Был достигнут уровень воспроизводства населения — в основном за счёт сильного комплекса мер поддержки многодетных семей. При этом число многодетных семей увеличилось больше чем в два раза. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости немного снизился, но остаётся на уровне 1,9–2 ребёнка на женщину. Это потрясающий результат. Сахалинская область — единственный островной субъект России со структурой населения, близкой к общероссийской: примерно 80% населения — русские. Поэтому регион можно считать идеальной моделью для оценки эффективности мер по увеличению рождаемости.

— Как нужно поддерживать рождение детей в малодетных и многодетных семьях?

— Молодые и первые рождения лучше поддерживать не только пособиями, а услугами по уходу за детьми в раннем возрасте в виде яслей и нянь, жилищными субсидиями и налоговыми вычетами. Нужно наращивать поддержку многодетных семей: жилищную, в виде пособий на детей, бесплатных услуг, налоговых вычетов и льгот, помощи в образовании. Это важнейшее направление. И у нас сейчас уникальный шанс: численность женщин возрастной группы, в которой рождение третьего ребёнка наиболее вероятно, максимальная за все годы. Если рождение третьего ребёнка не поддержать сейчас, эти дети могут не родиться позже. В отличие от первых детей, снижение числа рождений которых — результат не только демографической ямы, но и откладывания рождений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Каковы главные причины того, что россияне не стремятся рожать детей?

— По опросам социологов, три главные причины препятствуют рождению ребёнка. На первом месте — материальные трудности, на втором — неуверенность в завтрашнем дне и на третьем — жилищные проблемы. Поскольку при рождении ребёнка одновременно ухудшаются материальное положение семьи и жилищные условия и женщины-мамы уже не работают какое-то время, плюс появляются дополнительные расходы.

Главная задача семейной политики — компенсировать часть расходов семьи, которые связаны с воспитанием детей. А также создать благоприятные условия для того, чтобы совмещать воспитание и работу.

Что касается жилищных мер, то те инструменты, которые использует государство, затрагивают не более половины семей. Возможность воспользоваться ипотекой есть примерно у 30–40% семей. Ещё 3% могут воспользоваться господдержкой по социальному найму жилья, встать в очередь на улучшение жилищных условий. Но пребывание в этой очереди длится годами. И чаще это относится к многодетным семьям. Из этой ситуации нужен выход.

Мы предлагаем использовать механизм субсидий при жилищном найме. В России количество жилых помещений больше, чем число семей. И рынок не прозрачный. Субсидированным наймом могут воспользоваться более 60% семей. Этот механизм работает во многих странах. В частности, во Франции. В Берлине же примерно 60–70% семей живёт не в собственном жилье.

— Можно ли сказать, что качество жилищных и материальных условий прямо пропорционально количеству детей в семье? Или бывает такое, что семья богатая, но в ней максимум один ребёнок?

— Действительно, чем лучше обеспеченность семей по доходам и жилью, тем ниже желаемое число детей. Но, к сожалению, здесь наши исследования не слишком глубоки. Поскольку мы не можем выявить ту долю семей, которые имеют плохие жилищные и материальные условия, потому что у них уже есть дети. У них репродуктивные установки выше, чем у тех, кто лучше обеспечен, но не собирается иметь больше детей. Мы можем сказать одно — любая семья с детьми нуждается в дополнительной поддержке государства. Мы должны сделать так, чтобы на неё могли рассчитывать все семьи с детьми, но концентрация поддержки должна быть в многодетных семьях.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— А часто ли супруги хотят нескольких детей?

— В России высокие репродуктивные установки. Они даже выше, чем в европейских странах с высоким уровнем рождаемости. Желаемое число детей приближается к трём. Тогда как суммарный коэффициент рождаемости сейчас ниже 1,5. Чтобы сделать желаемое реальным есть возможности управления. Нужно выявлять и устранять те барьеры, которые препятствуют рождению желаемого числа детей.

Более того, судя по исследованиям, у нас в стране практически нет настроений «чайлдфри». Это миф, которым нас пугают, но на самом деле проблема кроется в том, что мы пока не научились эффективно поддерживать семью при её решении иметь желаемое число детей.

— Что вы могли бы назвать главным врагом рождаемости в России? Как с ним нужно бороться?

— Я считаю, что дефицит дружественной среды к детям и семье в обществе и политике. Она должна ощущаться ещё до рождения ребёнка и создания семьи. Семья должна быть во всех политиках. Это главная, сквозная идея президентского послания в этом году. Для этого много делается, но результат говорит о недостаточности действий. На нынешнем этапе нужно поддержать работающие семьи, работающих родителей. Пособие компенсирует неблагополучие, но достаток в семье и уверенность могут обеспечить только стабильный доход от заработка и поддержка в совмещении воспитания детей с трудовой занятостью. В текущем году врагом рождаемости стал коронавирус и страх потерять работу. Были приняты беспрецедентные меры поддержки семей с детьми на федеральном уровне, в регионах. Я надеюсь, мы всё-таки преодолеем эти трудности и вернёмся к долгосрочной социально-демографической стратегии.

— Если говорить о традиционных ценностях, какую из них можно назвать главной?

— Главная традиционная ценность в семье, на мой взгляд, — многодетность. Даже в слове семья заложено «семь я». Хотя сегодня критерий многодетной семьи три и более детей, но многодетность — самая главная традиционная ценность для всех народов и национальностей России, и она нуждается во всесторонней поддержке государства. Ей сильнее всего угрожают те риски неблагополучия, которые умножаются с рождением каждого последующего ребёнка.

— В последние годы статистика разводов в стране выглядит неутешительно. Например, в прошлом году было свыше 950 тысяч разводов при 620 тысячах браков. Что людей толкает разводиться чаще всего?

— Многие семьи оказываются неготовыми к тем проблемам, к новой жизни в браке. Особенно молодые. Это показывает высокий уровень разводов в первые годы брака. В многодетных семьях эта ситуация встречается реже. Важно не выделять какую-то одну причину, а действовать во всех направлениях. Поскольку причины несчастья у каждой семьи свои. Тогда как благополучные счастливы одинаково.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А какие факторы счастья и крепости семей вы могли бы назвать?

— Главные критерии благополучия и крепости семьи — отношение к детям. Это то, ради чего семья создаётся и сохраняется. И, конечно, любовь... К детям, между супругами. И материальные трудности здесь играют второстепенную роль. Потому что семья может им подвергаться, но любовь и уважение друг к другу позволят её сберечь. Это главные условия счастливой, благополучной и крепкой семьи. Дай Бог, чтобы у всех семей этого было в достатке.

— В стране многие пары живут вместе, не регистрируя отношения в ЗАГСе. Какова причина нежелания людей жениться?

— Это раннее начало половой жизни. Молодёжь вступает в половую жизнь раньше, чем женится. Разница между этими событиями составляет до десяти лет. По большому счёту, это отражает состояние нашего общества. Если в обществе в приоритете будут вопросы получения удовольствия от жизни «здесь и сейчас», решить эту проблему невозможно. Ведущую миссию в укреплении института семьи и брака выполняет церковь и традиционные религии. Но и общество должно меняться, быстрого и простого выхода из ситуации я не вижу.

— Что может мотивировать россиян скреплять союз официально?

— Государству, следуя Конституции, нужно создать условия, когда в семье жить лучше, чем по одному. Я считаю, что мы должны перейти на систему семейного налогообложения, альтернативного налогообложению на доходы физических лиц. Тогда на доходы всей семьи исчисляется один налог, сниженный по сравнению с индивидуальными. Причём при вступлении в брак, рождении каждого ребёнка применяется понижающий коэффициент. Тогда условия, при которых люди живут в браке, становятся более выгодными, чем вне брака. Такой же механизм можно применить к трудовому законодательству.