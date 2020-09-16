В ФИПС рассказали о самых ярких изобретениях россиян за последние годы

Почему важно патентовать свои разработки, благодаря чему доля изобретений в области технологий по борьбе с COVID-19 выросла в пять раз, как антироссийские санкции отразились на патентной активности иностранных изобретателей, а также о самых ярких изобретениях последних лет в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) (подведомственная организация Федеральной службы по интеллектуальной собственности) Олег Неретин.

— Олег Петрович, почему так важно запатентовать собственную разработку?

— Патент — это нематериальный экономический актив, который можно и нужно коммерциализировать: вводить в оборот, ставить на баланс, продавать или лицензировать. Естественно, как и любой другой товар или услуга, изобретение может стать невероятно востребованным и популярным, а может не пользоваться спросом. Важно всесторонне комплексно защитить свою идею.

Однако российские изобретатели при патентовании редко обращают внимание на возможность комплексной охраны своей разработки, представляя в формуле изобретения или полезной модели (которая определяет объём прав) описание лишь одного варианта её конкретной реализации. Коммерческий же успех запатентованной разработки тесно связан с изначально выбранной стратегией патентования, включающей обеспечение комплексной правовой охраны разработки, потенциально расширяющей объём правовой охраны.

Олег Неретин fips.ru

— Если посмотреть на данные последних пяти лет, как можно оценить патентную активность в нашей стране?

— На фоне развития рынка товаров наблюдается уверенная динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков. Можно сказать, что это свидетельствует о растущем интересе заявителей — как российских, так и иностранных — к защите прав на интеллектуальную собственность. Предприниматели понимают важность защиты собственного бренда и необходимость работы в этом направлении. Ежегодное увеличение количества заявок на регистрацию товарных знаков составляет от 3,5% до 15%. В сравнении с 2015 годом в 2019 году было подано на 26 032 заявки больше, что составляет 42%.

Внедрение цифровизации во многие сферы жизни и экономики способствует росту интереса заявителей к регистрации программ для ЭВМ и баз данных. По количеству заявок на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем (ТИМС) отмечается тренд на увеличение их количества. За пять лет прирост заявок составил 36,7%.

Динамика подачи заявок на изобретения за последние пять лет сократилась на 22%. На это оказали влияние разные факторы, как внешние, так и внутренние. Так, например, вводимые с начала 2014 года санкции против России странами Евросоюза, США, Канады и др., отразились на патентной активности иностранных изобретателей. За пять лет количество заявок от них сократилось на 25%.

Отмечу, что динамика подачи заявок на изобретения и полезные модели в первое полугодие 2020 года носит неустойчивый характер. Разумеется, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Так, I квартал 2020 года отличился ростом подачи заявок на изобретения и полезные модели — было подано на 57,6% больше заявок на изобретения по сравнению с I кварталом 2019 года и на 9,5% больше заявок на полезные модели по сравнению с I кварталом 2019 года. Основной вклад в рост подачи заявок на изобретения обеспечили российские образовательные учреждения, благодаря их усилиям прирост подачи заявок в I квартале текущего года составил 10,6% в сравнении с предыдущим.

Инновационный автономный источник питания rospatent.gov.ru

— Все изобретения, связанные с COVID-19, патентовались в ускоренном режиме. Стало ли больше таких заявок? Какие минимальные сроки патентования для остальных изобретений?

— Действительно, в апреле 2020 года ведомством была запущена пилотная программа по ускоренному рассмотрению заявок на изобретения и полезные модели, которые связаны с развитием новых технологий по таким направлениям, как противовирусные лекарственные средства, диагностические тест-системы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медицинские средства защиты, стерилизующие и дезинфицирующие средства. Ускорение заключается в том, что эксперт, рассматривающий такие заявки, должен отправить первую корреспонденцию экспертизы по существу до истечения двух месяцев. На практике срок первого действия в среднем составляет 20 дней. То есть заявитель через 20 дней с начала экспертизы его заявки получит или запрос, или решение о выдаче патента. Важно отметить, что данная пилотная программа не предполагает взимания дополнительной платы.

С момента введения пилотной программы количество заявок по выделенным направлениям только растёт.

Так, например, доля изобретений в области технологий по борьбе с вирусной инфекцией выросла в пять раз, а по полезным моделям — в шесть раз. По данным на 12 августа 2020 года, выдан 21 патент РФ на изобретения и полезные модели. Всего в настоящее время на рассмотрении в Роспатенте находится 28 заявок на изобретения, касающиеся препаратов против COVID-19.

Что касается сроков рассмотрения заявок на остальные изобретения, средняя длительность рассмотрения за период с 2015 года по 2019 год сократилась в 1,8 раза (с 10,5 месяца до 5,69). За первое полугодие 2020 года удалось достичь срока 3,89 месяца. Снижаются сроки и по другим объектам интеллектуальной собственности.

— Как часто патентуют разработки, связанные с искусственным интеллектом (ИИ)?

— Первое полугодие 2020 года было отмечено появлением целого ряда значимых отечественных запатентованных разработок, которые демонстрируют наличие потенциала у отечественных разработчиков к созданию наукоёмких технологий прикладного назначения. Все они являются ответом на спрос и потребности конкретных секторов экономики.

Отечественные разработчики цифровых технологий в 2020 году запатентовали разнообразные прикладные решения, основанные на работе ИИ, использовании блокчейна и 3D-моделирования. В области искусственного интеллекта одной из важных областей является её обучение. Так, был выдан патент на «Способ автоматической классификации рентгеновского изображения с использованием масок прозрачности», который основан на обучении нейронной сети распознавать образы на снимках в зависимости от оптической плотности полученных изображений. Учёные Новосибирского государственного университета с помощью искусственного интеллекта создали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Благодаря использованию инструментов искусственного интеллекта врачи Сеченовского медицинского университета могут на ранних стадиях выявлять рак молочной железы.

— Могли бы рассказать о самых ярких или нестандартных патентах последних лет?

— По итогам анализа патентного массива 2019 года и первого полугодия 2020 года Роспатент по традиции выделил 100 лучших изобретений. Прорывом в области экологии стала биотехнологическая разработка Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок. Штамм Pseudoalteromonasarctica, полученный в Арктическом центре, может разлагать нефть и нефтепродукты в диапазоне от +20 до −2,5 °С и солёности 30±10 г/л.

Российские химики из Центрального научно-исследовательского института Минобороны России предложили новаторский способ очистки промышленных вентиляционных систем от опасных микроорганизмов — с помощью разогретой аэрозольной субстанции.

Эффективный способ адресной доставки противоопухолевых препаратов в поражённые клетки печени разработали учёные МГУ имени М. В. Ломоносова.

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева изобрёл эвакуационную люльку для выноса детей-младенцев из зоны пожара.

В настоящее время (по данным на 11 августа) уже выдано 20 патентов на разработки в области борьбы с вирусной инфекцией. Наиболее социально значимыми являются, например, изобретённые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — вакцина и диагностическая тест-система; препарат «Лейтрагин», созданный ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий» ФМБА России для лечения и профилактики COVID-19, пневмонии и тяжёлых осложнений COVID-19.

Активно патентуются не только наукоёмкие разработки, но и вполне бытовые, имеющие прикладное значение. Например, запатентовано устройство для обеззараживания малогабаритных объектов, суть которого касается оригинального использования палатки для обеззараживания объектов — в палатке размещают малогабаритный объект, например, велосипед или квадрокоптер, которые обрабатываются обеззараживающим средством.

— Входит ли развитие образования в сфере интеллектуальной собственности в число приоритетов ФИПС? Почему необходимо развивать эту сферу?

— Успех цифровой экономики невозможен без развития человеческого капитала и приобретения широким кругом специалистов, задействованных в решении ключевых вопросов инновационного потенциала страны, компетенций в сфере интеллектуальной собственности. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что область интеллектуальной собственности — это работа юристов, инженеров-патентоведов, специалистов по трансферу технологий, маркетологов.

Одна из причин недостатка квалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности — отсутствие должного понимания значения интеллектуальной собственности как конкурентного преимущества у вузов, НИИ и бизнес-сообщества.

На сегодняшний день федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» предусмотрено с 2019 по 2021 год ежегодное финансирование подготовки до 14 тысяч специалистов по программам дополнительного профессионального образования.

В настоящее время Научно-образовательный центр ФИПС реализует более 25 образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Только за первое полугодие 2020 года нами подготовлено более 5 тысяч слушателей.