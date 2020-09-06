Иностранцы с жильём в РФ смогут прописывать у себя мигрантов

https://static.news.ru/photo/19d49926-f0ca-11ea-9239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранцы, у которых есть в собственности жильё в России, могут регистрировать у себя мигрантов.

Соответствующий закон вступил в силу с 7 сентября 2020 года. Документ подписал президент России Владимир Путин в июне 2020 года.

Отмечается, что поправки были внесены в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Согласно закону, собственник жилья, даже если у него нет гражданства РФ, может предоставлять свою жилую площадь для проживания человеку без гражданства РФ.

Также закон освобождает от обязанности вставать на учёт по месту пребывания на срок не более 30 дней со дня прибытия иностранцев — участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей, — сообщает «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, в МВД сообщили, что с января по июнь 2020 года гражданство РФ получили около 300 тысяч иностранцев. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, с марта 2020 года в ведомство обратились более 1,5 млн иностранцев для продления визы.