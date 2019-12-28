Сообщения в соцсетях о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза в Пензе раздавал детям снюсы, не подтвердились, заявили в областном управлении МВД. Интернет-пользователи утверждали, что табачные изделия якобы раздавались несовершеннолетним вместо конфет. При этом в полицию заявлений не поступало.
В МВД сообщили об отсутствии доказательств данной информации после проведения проверки,
Ранее NEWS.ru писал, что управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по столице изъяло свыше трёх тысяч упаковок снюса на складе в Москве.
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