Уже официально заявлено, что российский Ил-76 в Белгородской области погиб от удара ракеты ВСУ. Все, кто причастен к ее запуску, будут наказаны, дело может дойти и до международного трибунала, пригрозили в постпредстве России в ООН. Что еще известно о гибели самолета, перевозившего украинских пленных, заинтересована ли Москва в международном расследовании и какая сейчас атмосфера царит внутри Совбеза ООН? Об этом в интервью NEWS.ru рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.