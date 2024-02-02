И Веллер туда же: как писатель мечтает «размонтировать» Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Веллер

Вслед за Борисом Акуниным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Людмилой Улицкой писатель Борис Веллер также встал в очередь желающих бомбить Россию. Автор «Легенд Невского проспекта» не стал исключением и попался на разводку наших пранкеров. Оказалось, что он не скрывает страстного желания уничтожить Россию, как вселенское зло, но предварительно ее «размонтировать» в благих целях спокойствия наших соседей.

Ничего в принципе нового, кроме постоянного удивления от того, что люди, состоявшиеся в России, пользовавшиеся здесь уважением и даже купавшиеся в лучах не слишком заслуженной славы, испытывают к нашей стране нечто вроде животной ненависти на генетическом уровне.

Тщеславие — большой порок

Удивительно другое. Как эти все неглупые и опытные люди (но, как теперь выясняется, приспособленцы) раз за разом попадаются на провокацию наших пранкеров, готовых представиться хоть Зеленским, хоть Ермаком, хоть министром-администратором какой-нибудь Чухонии.

Казалось бы, уже после «попадания» на крючок Вована и Лексуса Акунина, а до него нескольких западных политиков, следовало бы насторожиться, как-то подстраховаться. Проявить разумную бдительность. Но нет, наш конвейер пранка работает как часы, позволяя релоцировавшимся мастерам «культурки» делиться сокровенным душевным мраком.

Видимо, разгадка такого феномена лежит в их природном тщеславии. В их головах не может поселиться мысль о том, что они в принципе неинтересны сильным мира сего. Недаром та же Улицкая подчеркивает, что вращается, дескать, в обществе не совсем обычных людей. А раз есть ощущение подобной избранности, то и звонки влиятельных политиков воспринимаются как нечто совершенно естественное.

Наши антигерои словно давно ждали такого особого внимания, а потому спешат высказаться о наболевшем. И тут уж, извините: «На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хошь!»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Михаил Веллер

Ну очень хорошие «русские»

К тому же трудно перестраиваться ментально, когда многие годы чувствовал себя солью земли. В последнее время в ходу было много ироничных шуточек о людях «с хорошими лицами и отличной генетикой», о рукопожатных. Но наши герои воспринимали все это всерьез, относя на свой несгораемый счет. Уж они были готовы взять на себя труд выписывать паспорта «хороших русских». А вышел облом: от России они оттолкнулись, полагая, что они и есть Россия, а вышло, что родину не унести на своих подошвах.

Поэтому они летят на провокацию пранкеров, как мотыльки на огонь, истосковавшись по вниманию. И Россию они призывают расколоть, разрезать, «размонтировать». Потому что иначе вернуться просто не удастся. Они мечтают вернуться в ту Россию, где русских будут третировать, как животных, подвергать этническим чисткам в Крыму.

Без красных дорожек

А жить в реальном мире, где у них нарастает чувство невостребованности, страшно. Мир без постоянных премий, приемов, интервью, красных дорожек для них пуст и бессмыслен. Только Веллер решился признаться, что помимо России он мало кому нужен.

У остальных комплексы оборачиваются неприязнью к стране, в которой и раньше не нравилось все — от рабского имперского прошлого до кровавого сегодня. Где раздражали «Бессмертный полк» и «победобесие». Они всегда были такими, просто мы стали другими. И пранк заставляет их окончательно снять маски.

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