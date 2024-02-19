«Хоть ползком готов»: жители Авдеевки рассказали, как их выводили из города «Известия»: жители Авдеевки не выходили из подвалов и прятались от военкомов ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

В Авдеевке, несмотря на постоянные бои, еще оставались местные жители, пишут «Известия». Они рассказали изданию, что им неделями приходилось прятаться в подвалах, жить впроголодь и прятаться от украинских военкомов. Один из них, 69-летний Петр Михайлович, признался, что был готов даже ползком покинуть город, когда за ним пришли российские военнослужащие.

Мужчина сообщил журналистам, что родом он из Казахстана, 20 лет проработал бурильщиком на Чукотке. За время боевых действий несколько раз попадал под обстрелы, но чудом выжил. Отношения со стоявшими рядом с его домом бойцами ВСУ у Петра Михайловича не сложились. Он не скрывал, что русский. Поэтому его подозревали в предательстве и даже грозили прилетом снаряда. Когда пришли российские солдаты, они были поражены тем, что в Авдеевке еще кто-то остался, говорится в материале.

Я ответил: «Во-первых, некуда деваться. Во-вторых, своих дожидался!» «Ну, дед, — последовал ответ, — мы тебя обязательно выведем. Готов?» «Хоть ползком готов», — поделился Петр Михайлович.

Одними из первых бойцы ВС России вывели из Авдеевки семью 55-летнего железнодорожника Виктора. Вместе с родственниками два месяца назад он перебрался из девятиэтажки в частный дом. Виктор не отвечал на звонки из военкомата и отпустил бороду, чтобы казаться старше, если остановят на улице.

Семья старалась не ходить в магазин из-за боевых действий, питалась картошкой и тушенкой. Последние 10 дней из дома они не выходили даже за водой, прячась в подвале.

Выводили нас российские бойцы. Вслед нам, пока шли через город, сыпались пули. Меня навылет ранило в ногу, а сына — в предплечье. Когда отошли в безопасное место, медики перевязали нас, сделали уколы, — объяснил журналистам Виктор.

Ранее начальник инженерных войск Центральной группировки ВС РФ с позывным Фрунзе проинформировал, что за сутки саперы уничтожили в Авдеевке более 200 взрывоопасных предметов, проверив 27 км дорог.