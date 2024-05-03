Ходаковский сравнил отношение Запада к СВО и операции Израиля в Газе Ходаковский: Запад закрывает глаза на операции Израиля на Ближнем Востоке

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада не осуждают действия Израиля на Ближнем Востоке, «уговаривая и не предпринимая ни одной меры, чтобы свернуть» конфликт в регионе, заявил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. При это, как заметил он, Россия, вынужденная начать военную спецоперацию, была для США и их союзников «бельмом в глазу».

Ходаковский объяснил, что РФ после развала Советского Союза приходилось играть с Западом в поддавки. Единственным выходом из этой ситуации стало решение сделать «шаг вперед».

Реакция всех наших «уважаемых партнеров» это хорошо показывает: Израиль все уговаривают, но не предпринято ни одной меры, чтобы свернуть его действия на Ближнем Востоке. Израиль — рукопожатная страна. Мы же самим своим существованием были, как бельмо в глазу, — написал Ходаковский.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден с пониманием относится к масштабным пропалестинским протестам в стране. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, американский лидер настаивает на том, чтобы акции оставались мирными.

Тем временем генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что Израиль ведет подготовку к крупномасштабной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Он подчеркнул, что больше всего опасается планов ЦАХАЛ сделать это вне зависимости от передачи военной помощи со стороны США.