Актёр Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в «Джокере» потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал «сходить с ума». Он похудел на 24 кг за шесть месяцев.
То, каким будет персонаж, Феникс обсудил с режиссёром картины Тоддом Филлипсом за полгода до начала съёмок,
Первоочередным делом для нас была потеря веса, начал я именно с этого. Как выяснилось, это оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Когда теряешь большой вес за такой срок — начинаешь сходить с ума, — рассказал актёр на кинофестивале в Венеции.
Многие считают ленту претендентом на «Оскар». После показа на фестивале в Венеции зрители аплодировали в течение почти десяти минут. Критики также высоко оценили картину.
Как писал News.ru, ранее актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», сообщил, что старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.