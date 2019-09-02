https://static.news.ru/photo/0c35271e-cd7f-11e9-897d-fa163e074e61_660.jpg Хоакин Феникс Фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в «Джокере» потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал «сходить с ума». Он похудел на 24 кг за шесть месяцев.

То, каким будет персонаж, Феникс обсудил с режиссёром картины Тоддом Филлипсом за полгода до начала съёмок, сообщает Independent.

Первоочередным делом для нас была потеря веса, начал я именно с этого. Как выяснилось, это оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Когда теряешь большой вес за такой срок — начинаешь сходить с ума, — рассказал актёр на кинофестивале в Венеции.

Многие считают ленту претендентом на «Оскар». После показа на фестивале в Венеции зрители аплодировали в течение почти десяти минут. Критики также высоко оценили картину.

Как писал News.ru, ранее актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», сообщил, что старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.