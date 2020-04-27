Губернатор Новгородской области назвал нужные в будущем профессии

https://static.news.ru/photo/a705cd88-8883-11ea-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Никитин Фото: Новгородская область/vk.com

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин провёл общий для всех учеников региона онлайн-классный час. Как стало известно NEWS.ru, во время своего выступления он перечислил нужные в будущем профессии.

В ближайшем будущем появится порядка 200 абсолютно новых профессий. Особенно мне нравятся: ИТ-медик, консультант по здоровой старости, проектировщик 3D — печати в строительстве, киберследователь (расследования преступлений в интернете. — NEWS.ru), учитель роботов. Все они актуальны уже сегодня, именно поэтому считаю важным, что в проекте «Уроков.net» вас учат новым межпредметным знаниям, — рассказал Никитин.

Губернатор напомнил, что в современном мире недостаточно иметь одну профессию. Например, известная всем профессия «тракторист» сейчас звучит как «оператор сельхозтехники».

Если раньше тракторист должен был уметь управлять трактором и чинить его при необходимости, сейчас он должен знать о спутниковой навигации, уметь работать с электронными картами и по координатам строить свою работу, в ближайшем будущем к этим знаниям добавится необходимость программировать и управлять беспилотными машинами, — добавил он.

Никитин рассказал, что через 10 лет в мире появится около двухсот новых профессий. Многие существующие профессии трансформируются или даже исчезнут. Например, в начале XX века было решено сделать прогноз роста числа грузоперевозок, и сколько для этого потребуется лошадей, зерна, транспортных станций. В итоге была построена железная дорога.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения.