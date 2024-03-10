Группа иностранных наемников нашлась под Авдеевкой Советник главы ДНР: под Авдеевкой обнаружили группу иностранных наемников

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Российские разведчики обнаружили группу иностранных бойцов у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Он предположил, что они могут быть наемниками из Польши и Грузии.

Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки, — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР уточнил, что, по данным объективного контроля, на соответствующем участке фронта работают граждане Польши и Грузии. Более подробной информации о них Кимаковский не привел.

Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил, что лидер французских неонацистов Сезар Ожаром ликвидирован под Авдеевкой. Подробности ликвидации наемника Вооруженных сил Украины не приводились.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» рассказал, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало. Канал уточнил, что наемники понесли большие потери. Также, говорится в публикации, потери наблюдаются среди членов ВСУ.