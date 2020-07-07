Госдума утвердила закон о передаче данных заключенных в региональные органы

Депутаты Государственной думы России приняли законопроект, согласно которому информацию об освобождающихся осуждённых с опасными болезнями будут передавать в региональные органы здравоохранения.
К данному документу прилагается пояснительная записка. В ней говорится, что в большинстве случаев у лиц, которые покидают места заключений, есть множество патологий. В частности, речь идёт о вирусном гепатите, наркомании, алкоголизме и других психических расстройствах.
Информацию о бывшем заключённом будет передавать администрация ФСИН, а сотрудники регионального Минздрава примут решение о медицинской помощи,
NEWS.ru писал ранее, что Госдума приняла закон об отсрочке при мобилизации многодетным отцам. Он будет работать в том случае, если они имеют троих детей до 16 лет или их жена находится на сроке беременности не менее 22 недель.
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