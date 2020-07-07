Госдума утвердила закон о передаче данных заключенных в региональные органы

https://static.news.ru/photo/e8f757ce-c05b-11ea-a157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы России приняли законопроект, согласно которому информацию об освобождающихся осуждённых с опасными болезнями будут передавать в региональные органы здравоохранения.

К данному документу прилагается пояснительная записка. В ней говорится, что в большинстве случаев у лиц, которые покидают места заключений, есть множество патологий. В частности, речь идёт о вирусном гепатите, наркомании, алкоголизме и других психических расстройствах.

Информацию о бывшем заключённом будет передавать администрация ФСИН, а сотрудники регионального Минздрава примут решение о медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал ранее, что Госдума приняла закон об отсрочке при мобилизации многодетным отцам. Он будет работать в том случае, если они имеют троих детей до 16 лет или их жена находится на сроке беременности не менее 22 недель.