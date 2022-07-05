Госдума предложила штрафовать операторов связи на четыре млн рублей В ГД предложили штрафы до четырех млн рублей за нарушение предписаний Роскомнадзора

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Наложение административного штрафа в размере до четырёх миллионов рублей повлечёт неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контенту. Подобная норма содержится в поправках, сделанных ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".

Изменения предполагается внести в статью 13.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В частности, неисполнение оператором связи по решению Роскомнадзора обязанностей по ограничению или возобновлению доступа к размещённой в интернете информации повлечёт административный штраф в размере от 30 до 250 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до четырёх млн для юридических лиц.

Кроме того, предлагается дополнить КоАП новой статьёй 13.42.1. Она установит штрафы для операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика через средства технической безопасности на территории России. Нарушение необходимых технических требований повлечёт за собой штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей на должностных лиц и от 500 тысяч до одного млн рублей на юридических лиц.

Ранее в Минцифры сообщили, что операторы связи перестанут использовать для доступа к интернету устаревшие технологии. Они выполнили поручение Госкомиссии по радиочастотам и завершили перевод абонентов из диапазона частот 3,4–3,8 ГГц на другие системы связи.