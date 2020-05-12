Госдума одобрила во втором чтении закон о системе страхования вкладов

https://static.news.ru/photo/33e73f04-5f3e-11e9-a517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам. Также обсуждался перечень юридических лиц, которые могут претендовать на компенсацию.

В список намерены включить некоммерческие организации. В частности, товарищества собственников недвижимости, потребительские кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации.

Для граждан в случае продажи жилого помещения или земельного участка будет установлен порог возмещения в сумме не более 10 млн рублей. Документ вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО.