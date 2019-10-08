https://static.news.ru/photo/3727501e-ea62-11e9-95a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Отзеркалить» европейское законодательство в части нарушений в «дни тишины» и подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях собираются в ГД РФ.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что, учитывая постоянные упрёки от стран ЕС в слишком жёстком законодательстве, российские депутаты готовят законопроект, опираясь на законодательный других стран, передаёт РИА Новости .

В качестве примера европейских законов, Шхагошев рассказал о штрафах за нарушения в «дни тишины» во Франции: до €75 тысяч для граждан и до €400 тысяч для медиа. Он добавил, что комиссия ГД по расследованию вмешательств в дела РФ сейчас активно изучает нарушения иностранных СМИ и иноагентов во время летних выборов.

Как писал News.ru ранее, глава Роскомнадзора Александр Жаров обвинил Facebook в попытках повлиять на российские выборы.